Valeriu Stoica, fost președinte PNL, a explicat, la emisiunea „În fața ta” la Digi24, de ce Nicușor Dan nu putea face mai mult în scandalul moțiunii de cenzură inițiată de PSD-AUR și îl numește „un Hopa-Mitică în politica românească”. Fostul lider liberal îl consideră pe președinte un „jucător solitar”, care se ridică de fiecare dată când e dat la o parte.

Valeriu Stoica spune că președintele Nicușor Dan nu putea să facă mai mult în scandalul moțiunii de cenzură din două motive.

„Primul motiv nu are în spate un partid. Ca să faci jocuri politice trebuie să ai în spate unul sau mai multe partide. E adevărat că președintele, teoretic, potrivit rolului constituțional, este neutru, chiar dacă a fost propus de un partid. Când ajunge la Cotroceni își dă demisia și este deasupra partidelor. În realitate însă, cum știm, toți președinții care au fost susținuți de partide politice într-un fel sau altul au făcut jocuri cu acele partide politice. Nicușor Dan nu are în spate partide politice cu care să poată face în continuare jocuri politice. Al 2-lea motiv este legat de natura lui de om politic. El a fost totdeauna un jucător solitar. Așa a câștigat la primărie, așa a câștigat funcția prezidențială. Jucător solitar și așa va rămâne.

Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politică și de fiecare dată am spus domnule, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicțiile mele au fost infirmate. Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică, îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare și cât îl va salva. Nu mai fac o predicție”, a explicat Valeriu Stoica.

Fostul lider liberal spune că jocul de neutralitate pe care îl face președintele îl scutește de o eventuală suspendare.

„Are două perioade de supraviețuire. Prima perioadă până i se termină mandatul și în această perioadă jocul pe care îl face de neutralitate, să nu sufere partidele, îl scutește de o eventuală suspendare și de un eventual referendum pentru demitere. Și acest joc pe care îl face îi asigură supraviețuirea până la finalul mandatului. Ce se va întâmpla la următoarele alegeri? Este altă chestiune. Ce va face electoratul cu un asemenea jucător solitar după ce a făcut aceste jocuri? Iar nu vreau să fac o predicție. Dacă aș ține seama de logica politică normală, aș spune că nu mai are nicio șansă. Dar am spus asta de mai multe ori și de fiecare dată a avut șanse. Poate electoratul românesc vrea un jucător ca ăsta, să fie pe deasupra, să nu țină cu niciun partid politic și să joace un rol de moderator cu adevărat la Cotroceni. Poate că asta va vrea electoratul. Electoratul lui tradițional care l-a sprijinit până acuma s-ar putea să nu-l mai susțină, dar ceilalți nu se știe, e un mister pentru mine în politică Nicușor Dan”, precizează Valeriu Stoica..

„Dacă aș gândi în logica mea politică, aș spune că nu mai are nicio șansă la al 2-lea mandat. Dar logica politică nu mi-a folosit până acuma în nicio analiză pe care am făcut-o în legătură cu Nicușor Dan. Numai la el m-am înșelat”, adaugă politicianul.

