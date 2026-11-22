Fostul președinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat, duminică seara, în direct la Digi24, că reforma administrativ-teritorială este „mai mult decât proba de foc” și că presupune rezolvarea a două probleme majore: simplificarea structurilor județene și comasarea comunelor. El a subliniat că reforma nu poate fi realizată de un singur partid, ci este nevoie de un acord între toate formațiunile parlamentare, iar președintele României ar trebui „să solidarizeze partidele”.

Valeriu Stoica a făcut o distincție între reforma administrației publice centrale și locale, care presupune restructurarea instituțiilor și simplificarea structurilor, și reforma administrativ-teritorială, pe care o consideră mult mai dificil de realizat.

„Noțiunea de reformă administrativă are două sensuri. Mai întâi, este vorba de reforma administrației publice centrale și locale, în sensul de restructurare a instituțiilor publice, să existe structuri mai simple, mai flexibile, mai elastice, și asta este o reformă care se poate face dacă există voință politică. Al doilea sens al reformei este reforma administrativ-teritorială. Asta este mai mult decât proba de foc”, a declarat fostul lider liberal.

În opinia sa, reorganizarea administrativ-teritorială trebuie tratată ca un proiect de țară, deoarece nici măcar un partid care deține majoritatea parlamentară nu ar putea să o realizeze singur.

„Niciun partid și nici măcar un partid care are majoritatea în Parlament nu ar putea să facă această reformă de unul singur. Aici este nevoie de un acord între toate partidele parlamentare”, a subliniat Stoica.

Fostul președinte al PNL a avertizat că, în lipsa unei astfel de reforme, măsurile punctuale luate de autorități nu vor putea rezolva problemele structurale ale statului român. El a comparat situația cu aceea a unei mașini cu numeroase defecțiuni, pentru care este nevoie de o reparație capitală, nu de intervenții izolate.

„Dacă nu se face această reformă teritorială, statul român nu are cum să reziste”, a afirmat acesta.

„Avem două mari probleme”

Întrebat despre schimbările concrete pe care le-ar presupune reorganizarea, Valeriu Stoica a indicat două direcții: reducerea numărului de județe și comasarea comunelor.

El a explicat că înființarea regiunilor ar necesita revizuirea Constituției, însă numărul județelor ar putea fi redus fără o asemenea modificare.

„Asta ar însemna să revizuim Constituția, dar în loc să avem 40 de județe, putem să avem 20 de județe, se pot face județe mai mari după aceea. A doua problemă este această comasare a comunelor. Avem două mari probleme: simplificarea la nivelul structurilor județene și, doi, comasarea comunelor”, a spus fostul lider liberal.

Referitor la anunțul PSD privind reforma administrativ-teritorială, Stoica a apreciat că simpla asumare a inițiativei de către un partid nu este suficientă, fiind necesară implicarea celorlalte formațiuni politice.

Ce rol ar trebui să aibă președintele

Valeriu Stoica a susținut că președintele României, Nicușor Dan, ar trebui să contribuie la obținerea unui acord între partide și să le aducă împreună în jurul reformei.

„Cred că dacă într-adevăr președintele vrea să joace un rol, rolul lui este să solidarizeze partidele în jurul acestui proiect de țară. E un proiect de țară în reformele teritoriale. Este cel mai important aspect al reformei statului român. Nu se poate face de un partid”, a declarat acesta.

Potrivit lui Stoica, un asemenea demers i-ar putea aduce președintelui capital politic: „Aici, Președintele ar putea să câștige foarte mult și să refacă mult capital politic, dacă a reușit să solidarizeze partidele politice pentru un asemenea proiect”.

Editor : C.S.