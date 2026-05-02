Valeriu Stoica, fost președinte PNL, a explicat în cadrul emisiunii „În fața ta” la Digi24 care sunt posibilele evoluții după moțiunea de cenzură de marți. El se declară convins că PSD și AUR au făcut o înțelegere, dar spune că fiecare dintre cele două partide vrea altceva. Valeriu Stoica anticipează chiar posibile reacții pozitive din SUA la un eventual guvern PSD-AUR.

„Dacă trece moțiunea, sunt două variante: varianta pe care o spune PSD și varianta pe care o spune AUR. În discursul public fiecare, însă, una vorbește, alta crede. PSD spune «noi vrem să ne facem alianța cu PNL, USR, UDMR». AUR spune «noi vrem alegeri anticipate». Deci ei fac împreună o moțiune de cenzură, dar fiecare vrea altceva.

În realitate, există speculații, și cred că justificate, în legătură cu o înțelegere între PSD și AUR. Nu cred că PSD ar fi pornit această ofensivă împotriva lui Ilie Bolojan dacă nu ar fi existat o minimă coordonare cu AUR, chiar dacă este negată, chiar dacă nu vom avea probe niciodată în această privință. Dar știți că discuțiile se fac discret”, a declarat Valeriu Stoica la Digi24.

El a mai arătat că, dacă PNL dacă ar participa la o nouă guvernare cu PSD după moțiunea de cenzură, „riscă să își diminueze și mai mult ponderea politică pe care o are. Există riscuri chiar mai mari decât atât. Deci, dacă trece moțiunea, varianta normală, care ține de logica politică, este să avem un guvern PSD-AUR și să fie în opoziție PNL și USR. Rămâne de văzut ce va face UDMR. Cred că și un UDMR va rămâne în opoziție, nu cred că va face o alianță de guvernare cu AUR”.

„Bolojan vrea să schimbe modul de a face politică”

În privința opțiunilor lui Nicușor Dan, Valeriu Stoica afirmă că președintele ar putea numi un premier de la PSD.

„Președintele Nicușor Dan spune - unul dintre puține lucruri pe care le spune cu claritate - că nu va propune un premier de la AUR. O guvernare cu AUR sau susținută de AUR. Sunt două lucruri diferite. Mai întâi, că nu propune un premier de la AUR... cred că nici coaliția asta care se face acum nu merge pe această idee, deși nu e exclus. Dacă este însă o coaliție care propune un premier de la PSD, e greu de crezut că Nicușor Dan va putea să refuze această formulă.”

Totodată, fostul președinte liberal consideră că ar fi „o mare greșeală” ca PNL să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare.

„Pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tururile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politicii din România.

Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbe modul de a face politica la nivel local, așa a demonstrat la Primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Bihor. Și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică. A declarat-o și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare”, a mai declarat Valeriu Stoica.

„Eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune: să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum... să ne întrebăm: e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei, ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și, dacă ne referim la electorat e doar segmentat electoral, e segmentat între PSD și AUR și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR”, a mai spus Valeriu Stoica.

„Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească”

În opinia lui Valeriu Stoica, președintele Nicușor Dan nu poate face mai multe atât timp cât nu are un partid în spate. În plus Dan este un „jucător solitar”.

„Nu putea (face mai multe), din două motive. Primul motiv: nu are în spate un partid. Ca să faci jocuri politice trebuie să ai în spate unul sau mai multe partide. E adevărat că președintele, teoretic, când ajunge la Cotroceni, își dă demisia și este pe deasupra partidelor. În realitate, însă, cum știm, toți președinții care au fost pusi de partide politice, într-un fel sau altul, au făcut jocuri cu acele partide politice. Nicușor Dan nu are în spate partide politice care să poată face în continuare jocuri politice. Deci ăsta e primul motiv.

Al doilea motiv este legat de natura lui de om politic. El a fost totdeauna un jucător solitar. Așa a câștigat la primărie, așa a câștigat funcția prezidențială. Jucător solitar și așa va rămâne.

Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politică și de fiecare dată am spus: Domnule, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicțiile mele au fost infirmate. Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică, îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare. Nu mai fac o predicție.”

„Bolojan atât poate să facă”

Putea Ilie Bolojan să facă ceva diferit?

„Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care l-a ridicat în 2024 de la opt-nouă procente la 14-15, atât a putut face și atât poate să facă.

Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult, dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință. E nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă.”

În schimb, Valeriu Stoica nu crede că Bolojan va construi un alt partid.

„Nu cred că Ilie Bolojan e dispus să facă asta. Dar, încă o dată, în privința asta, predicțiile sunt foarte relative. Pe de altă parte, dacă PNL ar face eroarea să revină la guvernare cu PSD, abia atunci s-ar pune problema să apară un nou partid. Nu mă gândesc cu Ilie Bolojan, dar un nou partid. Dacă PNL intră în opoziție, în ipoteza în care trece moțiunea, și USR rămâne în opoziție, în acel moment, aceste două partide vor consolida și ipoteza apariției unui nou partid, altul decât AUR, va avea șanse.”

Posibile reacții pozitive din SUA la un guvern PSD-AUR

Valeriu Stoica nu crede în varianta unui guvern tehnocrat, care ar aduce câștiguri numai PSD-ului.

„Se vehiculează ipoteza asta (guvern tehnocrat), dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect docrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păstreze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori.

O separare a apelor este necesară. Din acest punct de vedere, nu e credibilă o asemenea o asemenea variantă. În plus, eu cred că, din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce am pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD. Atunci, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrații în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR? Aceeași majoritate? Da. Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea. Dar mai este și ipoteza în care nu trece moțiunea. Ce se va întâmpla atunci?”, a întrebat liberalul.

„Dacă o să se formeze o alianță AUR-PSD, prima reacție nu va fi foarte bună. Dar, acum, la ce reactie ne referim? Din partea Comisiei Europene? Poate că aici lucrurile vor fi cele mai aspre. Dar să ne uităm că în Europa există și alte forte, nu numai cele pe care noi le numim democratice. După aceea, să ne uităm la Statele Unite. Cum va fi reacția? Eu nu cred că va fi o reacție dură sau nu va fi o reacție negativă din partea actualei administrații prezidențiale. Dacă va fi un guvern AUR-PSD... s-ar putea chiar să salute administrația din America formarea unui guvern AUR-PSD”, anticipează Valeriu Stoica.

Editor : B.P.