Live TV

Video Varianta PSD pentru tăierile din administrație: primarii să aleagă între reduceri de posturi sau de cheltuieli

Data actualizării: Data publicării:
pupitru psd
PSD. Foto: Shutterstock
Din articol
„A fost foarte bine că am blocat acest pachet”

Social-democrații nu sunt de acord cu reducerea obligatorie a posturilor ocupate în administrația publică locală cu 10%. După ședința conducerii, reprezentanții PSD au anunțat că primarii trebuie să aibă de ales dintre reducerea posturilor sau tăierea cheltuielilor de la alte capitole. „Primăriile nu seamănă între ele”, a transmis Olguța Vasilescu, primarul Municipiului Craiova. 

În cadrul ședinței de Biroul Permanent Național, social-democrații ar fi trebuit să decidă dacă sunt de acord sau nu cu ultima variantă discutată în interiorul Coaliției de guvernare, săptămâna trecută: tăierea cu 10% a posturilor ocupate în plan local și tăierea cu 10% a cheltuielilor din instituțiile centrale. 

Reprezentanții formațiunii au anunțat, însă, propria variantă care să se aplice administrației locale: reducerea posturilor, vacante și ocupate, cu 30%, ceea ce ar însemna o reducere efectivă cu 10%. Însă măsura nu ar urma să se aplice unitar, pentru că social-democrații solicită, pentru unele primării, să existe varianta de a tăia cu 10% cheltuielile, nu posturile.

„A fost foarte bine că am blocat acest pachet”

„A fost foarte bine că am blocat acest pachet în momentul în care se discuta despre o reducere cu 45% a numărului de posturi, pentru că asta ar fi însemnat blocarea administrației publice locale. S-a plecat de la cifre greșite: se știa că sunt 330.000 de oameni în administrația locală, în realitate sunt 125.000.

Suntem de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul posturilor ocupate. La ora actuală, sunt stabilite în legislație niște praguri care nu sunt cel mai fericit alese: o primărie care are 200.000 de locuitori versus una cu 400.000 de locuitori trebuie să aibă același număr de funcționari publici.

În al doilea rând, am solicitat ca, pentru a exista totuși autonomie locală, să dăm posibilitatea primarilor sau președinților de consilii județene să aibă și o a doua opțiune — o reducere de 10% a bugetului de cheltuieli de salarizare. Practic, dacă sunt în imposibilitatea de a face reduceri de personal, totuși să contribuie prin această tăiere cu 10% a cheltuielilor”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și vicepreședinte PSD, la finalul ședinței de partid. 

De asemenea, în privința reducerii cheltuielilor și la centrum aceasta a transmis: „Vrem să se discute despre un procent de cel puțin 10% de reducere a personalului din instituțiile centrale.

Dacă, în plan local, anul trecut a mai fost o reducere cu 10%, în plan central nu s-a făcut nimic. Astfel, procentul pentru administrația publică centrală ar urma să fie tot de 10%”, a mai transmis social-democrata. 

Coaliția de guvernare va avea o nouă ședință, marți, pentru a stabili varianta finală a tăierilor de cheltuieli din administrație. Deși a fost prezentată drept o urgență, după ce populația a fost prima care a resimțit austeritatea, reforma administrației a fost constant amânată. 

Citește și: Coaliția schimbă planul: amână tăierile din primării până se stabilesc economii și în instituțiile centrale. Scenariile discutate

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
profimedia-1029625023
2
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
3
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
4
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
5
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Digi Sport
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-06 at 16.19.21
Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu pleacă de la Cotroceni...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea...
sorin oprescu
Sorin Oprescu, pus sub control judiciar. Fostul primar cere să rămână...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: Indiferent cine ce spune, încă nu am făcut reforme. Să...
Ultimele știri
Acuzațiile oficiale aduse de procurori Dianei Șoșoacă. Parchetul cere ridicarea imunității europarlamentarei SOS România
Noi date în cazul celor 7 copii uciși de bacteria din spitalul din Iași. Încă o probă recoltată pozitivă: unde a fost descoperită
PSD se opune unei candidaturi comune USR-PNL la București. Grindeanu: „Nu am intrat în Coaliție să fim tratați ca ruda săracă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
usr
USR insistă cu organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Coaliția trebuie să decidă în această săptămână”
nicusor dan
Băsescu îl sfătuiește pe Nicușor Dan să schimbe Guvernul, dar nu cu premier PSD: „Peste câteva luni, Bolojan va fi foarte erodat”
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz nu vrea candidat unic al Coaliției de guvernare la Primăria Capitalei: „E o idee politică falimentară”
traian basescu
Traian Băsescu: Ce se întâmplă la Guvern este comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara
Daniel Băluță.
Băluţă: Decizia organizării alegerilor în Bucureşti e a premierului Bolojan. Nu PSD hotărăşte
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul făcut de Meghan Markle când trecea pe lângă locul în care a murit prințesa Diana. Expert: „Nu știu ce...
Cancan
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de...
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E peste tot ce are...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
Salariul astronomic al lui Florin Tănase la FCSB! Câți bani îi dă Gigi Becali vedetei roș-albaștrilor: „E...
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Primul județ în care se închid școlile din cauza codului roșu de furtuni. Cursurile sunt suspendate miercuri...
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea: răsturnare de situație în privința evenimentului...
Pro FM
Fiul cântăreței Tina Turner a murit la 67 de ani, cu o zi înainte de a-și sărbători ziua de naștere
Film Now
Nicole Kidman și Keith Urban divorțează. Actrița a fost cea care a depus actele, după aproape 20 de ani de...
Adevarul
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un...
Newsweek
În ce județ trebuie să te naști pentru o pensie cu 1.300 lei mai mare? Grupele de muncă, rol decisiv
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Tilly Norwood, o actriță creată integral de AI, stârnește indignare la Hollywood. „Vrem ca ea să fie...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos