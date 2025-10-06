Social-democrații nu sunt de acord cu reducerea obligatorie a posturilor ocupate în administrația publică locală cu 10%. După ședința conducerii, reprezentanții PSD au anunțat că primarii trebuie să aibă de ales dintre reducerea posturilor sau tăierea cheltuielilor de la alte capitole. „Primăriile nu seamănă între ele”, a transmis Olguța Vasilescu, primarul Municipiului Craiova.

În cadrul ședinței de Biroul Permanent Național, social-democrații ar fi trebuit să decidă dacă sunt de acord sau nu cu ultima variantă discutată în interiorul Coaliției de guvernare, săptămâna trecută: tăierea cu 10% a posturilor ocupate în plan local și tăierea cu 10% a cheltuielilor din instituțiile centrale.

Reprezentanții formațiunii au anunțat, însă, propria variantă care să se aplice administrației locale: reducerea posturilor, vacante și ocupate, cu 30%, ceea ce ar însemna o reducere efectivă cu 10%. Însă măsura nu ar urma să se aplice unitar, pentru că social-democrații solicită, pentru unele primării, să existe varianta de a tăia cu 10% cheltuielile, nu posturile.

„A fost foarte bine că am blocat acest pachet”

„A fost foarte bine că am blocat acest pachet în momentul în care se discuta despre o reducere cu 45% a numărului de posturi, pentru că asta ar fi însemnat blocarea administrației publice locale. S-a plecat de la cifre greșite: se știa că sunt 330.000 de oameni în administrația locală, în realitate sunt 125.000.

Suntem de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul posturilor ocupate. La ora actuală, sunt stabilite în legislație niște praguri care nu sunt cel mai fericit alese: o primărie care are 200.000 de locuitori versus una cu 400.000 de locuitori trebuie să aibă același număr de funcționari publici.

În al doilea rând, am solicitat ca, pentru a exista totuși autonomie locală, să dăm posibilitatea primarilor sau președinților de consilii județene să aibă și o a doua opțiune — o reducere de 10% a bugetului de cheltuieli de salarizare. Practic, dacă sunt în imposibilitatea de a face reduceri de personal, totuși să contribuie prin această tăiere cu 10% a cheltuielilor”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și vicepreședinte PSD, la finalul ședinței de partid.

De asemenea, în privința reducerii cheltuielilor și la centrum aceasta a transmis: „Vrem să se discute despre un procent de cel puțin 10% de reducere a personalului din instituțiile centrale.

Dacă, în plan local, anul trecut a mai fost o reducere cu 10%, în plan central nu s-a făcut nimic. Astfel, procentul pentru administrația publică centrală ar urma să fie tot de 10%”, a mai transmis social-democrata.

Coaliția de guvernare va avea o nouă ședință, marți, pentru a stabili varianta finală a tăierilor de cheltuieli din administrație. Deși a fost prezentată drept o urgență, după ce populația a fost prima care a resimțit austeritatea, reforma administrației a fost constant amânată.

