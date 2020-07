Varujan Vosganian, declarații-șoc: Virusul e mai vlăguit, nu are o capacitate atât de mare de răspândire, asimptomaticii nu dau boala

Deputatul Varujan Vosganian, purtător de cuvânt al ALDE, a făcut declarații cel puțin surprinzătoare, miercuri seara, în emisiunea „Jurnalul de Seară” de la Digi24, în legătură cu epidemia de coronavirus din România. El spune că populația nu ar fi de vină pentru creșterea numărului de infectări și că nu se comportă altfel decât în alte țări. În plus, crede că virusul „e mai vlăguit”, nu are capacitate mare de transmitere, iar asimptomaticii nici nu ar transmite boala.

„În primul rând, cred că ar trebui, totuși, epidemiologii să ne explice ce se întâmplă. E simplu să dai vina pe populație. Dar eu nu cred că românii se comportă cu totul altfel decât se comportă italienii, francezii, spaniolii, mai ales că în țările alea au fost și mișcări de protest. Nu cred că plajele românești arată altfel decât plajele din Grecia, unde avem sub 30 de cazuri pe zi și un singur deces în ultima săptămână. Mie mi se pare că e o soluție confortabilă să dai vina pe români. Eu cred că românii au fost destul de disciplinați în starea de urgență și-n starea de alertă. Adică în România n-au fost proteste publice, n-au fost îndemnuri la rezistență civică și nu știu să existe vreun parlamentar care să îndemne la încălcarea legii. Cred că focarele din spitale și din căminele de bătrâni nu au fost corect stăpânite și poate că ăsta este unul din argumente. Dincolo de asta, trebuie să vedem cum evoluează. Nu știu, eu îmi păstrez speranța că au fost ultimele zvâcniri ale ghiaurului, cum se spunea în filmul Mihai Viteazu”, a declarat deputatul ALDE.

Varujan Vosganian recunoaște că sunt oameni care nu mențin distanța fizică recomandată și care nu poartă masca, dar spune că asta se datorează și faptului că în perioada stării de urgență masca nu a fost obligatorie. „În plus, unii au sentimentul, privind în jur și nevăzând efectele virusului și aerul care are zimți, că totul e o fantasmagorie la televizor. Nu este. Sunt cazuri reale, sunt oameni care suferă din asta, dar, după opinia mea, este disproporționată descrierea virusului. Virusul, după opinia mea, nu are o capacitate atât de puternică de răspândire, ca dovadă că cea mai mare parte a celor infectați sunt asimptomatici. Observați că la 555 de cazuri, avem aproape același număr la ATI, a crescut numai cu șase persoane, deci e limpede că virusul e mai vlăguit, dincolo de faptul că cei testați sunt mai mulți și apar mai multe teste pozitive”, a afirmat purtătorul de cuvânt al ALDE.

Dragoș Pislaru, europarlamentar USR-PLUS, spune că persoane ca Varujan Vosganian, care e formator de opinie, nu ar trebui să minimizeze importanța virusului. „Mesaje pe care domnia sa și mulți alți parlamentari și oameni politici le-au dat, dinspre zona PSD cu predilecție, cred că sunt foarte nocive și aceste mesaje au descumpănit populația și au făcut să fie înțeleasă greșit importanța respectării acestor norme. (...) Virusul nu este cu nimic mai vlăguit. A sugera că virusul este mai mic ca intensitate este o greșeală enormă”, a declarat Dragoș Pîslaru la „Jurnalul de Seară”.

„O boală care are un impact asupra unui număr extrem de redus din societatea românească”

Imediat, Varujan Vosganian i-a dat replica, aducând ca argument „trei cifre”: „Prima cifră. În România, numărul persoanelor infectate este sub a mia parte din totalul populației și s-a observat că n-a existat un factor de multiplicare. În mod normal, când 500 de oameni sunt bolnavi, ei și îmbolnăvesc pe cei din jur. Doi: numărul deceselor este sub 2 la sută din totalul deceselor și dacă-i luăm doar pe cei care au murit de COVID, și nu cu 'și COVID', înseamnă că e sub 1 la sută din totalul deceselor. Probabil că dacă mâine am spune la televizor și câți au murit de infarct, de atac cerebral, de alte boli, am înnebuni cu totul! Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că aș vrea să știu și eu: până la urmă, asimptomaticii dau sau nu boala? Pentru că toate studiile pe care le-am văzut de la OMS spun că asimptomaticii nu dau boala. Și atunci, să ni se spună: din 555 câți sunt în mod normal cu simptomele bolii și cu capacitate de răspândire a virusului și câți nu? Pentru că alminteri, inducem o stare de panică și creăm o traumă socială pentru o boală care, până la urmă, are impact asupra unui număr extrem de redus din societatea românească” - a spus Varujan Vosganian.

La observația că OMS spune clar că asimptomaticii transmit boala, Varujan Vosganian a replicat că ar vrea să vadă și el acele studii și a adăugat: „Atunci, am să vă întreb: cei câteva mii de testați pozitiv din ultimele săptămâni cui au transmis boala? Înseamnă că ar trebui să avem mii și mii de cazuri noi. E limpede că nu există o contaminare din aceea accelerată. (...) Până când virusul nu are o evoluție asimptotică înseamnă că nu are o capacitate de multiplicare mare” - a conchis deputatul din partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu.

Dragoș Pîslaru, eurodeputat PLUS: „Este la limita legislației penale”

„Ideea că noi în România considerăm că avem un virus mai vlăguit și că e o chestiune de excepționalism autohton, mioritic, cum că aici nu ne afectează atât de tare virusul este o chestiune de iresponsabilitate. Este la limita legislației penale, în zădărnicirea actului de a trata pandemia. Mi se pare o chestiune incredibilă din partea domnului Vosganian să sugereze că există un cost acceptabil pentru economie: câteva mii de persoane, câteva mii de vieți. Bunicii noștri, părinții noștri sunt cei care își pierd viața pentru că există persoane iresponsabile, cum ar fi politicienii PSD, cei din șaormerie, cei care nu poartă măști și care clar nu fac altceva decât pur și simplu să zădărnicească eforturile de a stăvili această pandemie. De ce în Parlamentul European toată lumea poartă mască?” - a arătat eurodeputatul Dragoș Pîslaru.

Vosganian neagă că ar fi dorit să minimalizeze existența epidemiei. „Singura balanță este legată de vieți, este legată de câte vieți ameninți și câte vieți salvezi. După opinia mea, trebuie să facem tot ce putem să salvăm aceste vieți. Dar nu cred că pentru asta trebuie să blocăm mersul economiei și să ținem alți bolnavi la ușă. Cred că putem îngriji persoanele bolnave și în condițiile în care avem o comunicare și nu trecem România pe online”, a replicat Varujan Vosganian.

Afirmațiile lui Varujan Vosganian au stârnit „revoltă” și în rândul celorlalți invitați ai emisiunii: deputatul PNL Dan Vâlceanu și președintele PMP, Eugen Tomac. Urmăriți întreaga discuție în materialul video de mai jos:

Editor: Luana Păvălucă