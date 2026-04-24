Vasile Bănescu, despre afirmația lui George Simion cu privire la Nicușor Dan: Indică vidul moral şi barbaria unei minţi needucate

Foto: Vasile Banescu, fostul purtator de cuvânt al BOR / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Vasile Bănescu, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, afirmă că paraplegia indică starea medicală cumplită a unei persoane aflată într-o imensă suferinţă”. Batjocorirea acestei categorii de persoane suferinde, cu trimitere obraznică la şeful statului, indică vidul moral şi barbaria unei minţi needucate”, adaugă el, referindu-se la declaraţiile liderului AUR, George Simion, cu privire la preşedintele Nicuşor Dan.

„Paraplegia indică starea medicală cumplită a unei persoane aflată într-o imensă suferinţă. Batjocorirea acestei categorii de persoane suferinde, cu trimitere obraznică la şeful statului, indică vidul moral şi barbaria unei minţi needucate care pozează cabotin în false poziţii ale solidarităţii şi empatiei cu masele, ignorând radical persoana concretă, reală”, a afirmat Vasile Bănescu, vineri, într-o postare pe Facebook.

El a continuat arătând că acesta este un semn gravisim al imposturii morale care intră în toţi ochii deschişi la realitate”.

„Ignoranţa şi orbirea masificate nasc monştri”, a atenţionat el, potrivit News.ro.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării îl cercetează pe liderul AUR, George Simion, ca urmare a unei sesizări primite vineri. George Simion este acuzat că a utilizat în sens peiorativ termenul paraplegic”, referindu-se la preşedintele Nicuşor Dan, într-un discurs ţinut la o întâlnire la Azomureş, joi.

„Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc să se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celalalte partide. De el promit că mă ocup mâine (vineri, 24 aprilie - n.r) într-o reacţie publică”, a declarat Simion în faţa audienţei, apariţie publicată şi pe reţelele sociale.

„Declaraţia e sub orice nivel de dialog. Noi, politicienii, reprezentăm în urma votului nişte categorii de oameni. Categoriile acestea de oameni vorbesc prin noi şi cred că oamenii aceştia se ruşinează când văd că reprezentantul căruia i-au dat votul foloseşte termenii aceştia”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan despre afirmaţia lui George Simion.

El a precizat că, dincolo de asta, ca fenomen general, şi nu numai în România se întâmplă, recurgi la injurii şi fel de fel de metafore din acestea, îndoielnice, când nu ai argumente”.

