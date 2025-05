Senatorul PNL Vasile Blaga afirmă că nu a înţeles ieşirile pe care Crin Antonescu, fost lider al PNL şi candidat al partidelor pro-occidentale, le-a avut după ce nu a intrat în al doilea tur al scrutinului prezidenţial din acest an. El spune că „poate că şi domnia sa a contribuit la înfrângerea domniei sale”.

„Şi eu mi-aş fi dorit mult ca domnul Crin Antonescu să ajungă în finală, dar poporul a vrut altceva şi atunci totdeauna, hai să fim serioşi, alegătorul are dreptate. Totdeauna alegătorul are dreptate, de aceea nici eu nu am înţeles, îmi pare rău să o spun, declaraţiile domnului Antonescu din ultima săptămână, chiar nu le-am înţeles. Chiar dacă este supărat, nu este singurul om care a pierdut în ţara asta”, a afirmat Vasile Blaga.

El dă de înţeles că Antonescu a avut o contribuţie la faptul că nu a reuşit să intre în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.

„Ar trebui să îşi recunoască înfrângerea, poate că şi domnia sa a contribuit la înfrângerea domniei sale, cum eu sunt absolut convins că şi domnul George Simion, în ultima săptămână, a făcut tot posibilul să nu iasă preşedinte, adică românii s-au mobilizat şi datorită greşelilor în lanţ făcute de domnul Simion şi poporul l-a şi taxat”, mai spune Blaga.

După ce a ratat intrarea în finala prezidenţială, Crin Antonescu i-a ironizat pe cei doi candidaţi care l-au surclasat în primul tur al alegerilor.

„Războiul celor două secte. Petrov contra Georgescu. Două secte dezlănţuite au ocupat România electorală şi dau o bătălie apocaliptică. Ţara nu e lăsată să stea în case, goarnele mobilizării sună din greu, războiul total se consumă în toată splendoarea, fiecare tabără promiţând exterminarea, măcar la figurat, a celeilalte. De o parte, «europenii». Nu lipseşte niciunul. Securistul Petrov e acelaşi reper spiritual şi politic pentru pro-occidentalii din marile oraşe, discreta Ana Blandiana pare să fi luat locul baritonilor Pleşu şi Liiceanu în aria democraţiei securiste la români. Sunt acolo toţi meşterii făurari ai României «euroatlantice»: Coldea, Maior, grupul de la Cluj; a venit în grabă în tabăra pro-Vest şi dl. Sebastian Ghiţă, cu «speranţa» Ponta, scoasă, din nou, «la produs»”, a scris Antonescu.

El a susţinut, cu câteva zile înainte de finala prezidenţială, că românii chemaţi la vot s-au aflat în faţa unui rău cunoscut, reprezentat de candidatul independent Nicuşor Dan şi de cei care sunt în spatele lui şi un rău necunoscut pe care fiecare l-a estimat mai mult sau mai puţin prăpăstios.

