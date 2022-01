Vasile Dîncu confirmă o întânire cu președintele Iohannis: Este șeful armatei, ne-a întins o mână de ajutor pentru a lucra mai eficient

Ministrul apărării, Vasile Dîncu, a confirmat, vineri seara, la Digi24, că a discutat zilele acestea cu președintele Klaus Iohannis, alături de alți miniștri, și a spus că șeful statului a vrut să știe, în calitate de comandant suprem al Armatei, care sunt riscurile în actualul context geostrategic, ce priorități există, ce reforme sunt de făcut în zona militară și dacă bugetul este echilibrat.

În ultimele zile, președintele Klaus Iohannis a avut întâlniri cu mai mulți miniștri și cu premierul Nicolae Ciucă, potrivit surselor Digi24.ro.

„Da, am avut o întâlnire, în sensul acesta, în care m-am mai întâlnit și în alte situații cu președintele României. Preşedintele României este şeful Armatei, până la urmă, este comandantul suprem al Armatei. (...) Am discutat cu preşedintele României priorităţile pe care le avem noi pentru acest an, riscurile care există, modul în care reuşim să ne integrăm în buget şi să facem un buget echilibrat pentru ca să avem şi înzestrare şi să folosim şi pentru creşterea infrastructurii din zona sistemului de apărare, despre reformele pe care vrem să le facem în zona militară şi în zona civilă, despre modul în care ne organizăm ministerul în acest moment”, a declarat, vineri seara, la Digi24, ministrul apărării, Vasile Dîncu.

„Principalul lucru pe care ni l-a spus preşedintele şi asta a spus-o la mai mulţi miniştri, care au fost acolo: cu ce ne poate ajuta din funcţia pe care o deţine şi în ce fel poate să ne sprijine pe noi ca să ne atingem obiectivele, inclusiv din PNNR, dar şi celelalte obiective. A fost un fel de mână de ajutor pe care ne-a întins-o, pentru ca să putem lucra împreună mai eficient”, a afirmat Vasile Dîncu.

Potrivit surselor Digi24.ro, președintele i-a chemat la Palatul Cotroceni pe mai mulți membri ai Executivului pentru a discuta despre prioritățile ministerelor pe care aceștia le gestionează. La discuții a participat și premierul Nicolae Ciucă.

La întâlnirile de la Cotroceni care au avut loc marți și miercuri au participat ministrul sănătății, Alexandru Rafila, ministrul energiei, Virgil Popescu, ministrul internelor, Lucian Bode, ministrul apărării, Vasile Dîncu, ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, și ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Joi, președintele a avut o nouă rundă de consultări cu miniștrii din Guvernul Ciucă, la Palatul Cotroceni, despre prioritățile Executivului. De data aceasta au participat ministrul finanțelor, Adrian Câciu, ministrul fondurilor europene, Dan Vîlceanu, ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, și ministrul justiției, Cătălin Predoiu.

