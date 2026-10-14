Vasile Dîncu, europarlamentar din partea social-democraților, a declarat, într-o intervenție exclusivă la Digi24, că e foarte probabil ca PSD să intre cu miniștri în Guvernul propus de Luca Niculescu, iar Parlamentul să acorde votul de încredere. Fostul ministru susține, însă, că nu trebuie să ne așteptăm de la Guvernul Niculescu să facă „toate reformele pe care nu le-am făcut timp de 30 de ani”, în condițiile în care nu va rezista până în 2028.

Vasile Dîncu a fost întrebat care crede că ar putea fi rezultatul votului dat de social-democrați în cadrul ședinței decisive de miercuri, de la 16 (Detalii, aici).

„Toate scenariile au șanse egale pentru a intra în dezbaterea colegilor noștri. Nu am ales niciun scenariu înainte de a-l discuta în ședință. Primul scenariu, cu participare cu guvern mix, ar putea avea șansele cele mai mari”, a declarat Vasile Dîncu la Digi24.

Europarlamentarul social-democrat a încercat, însă, să tempereze așteptările de la Guvernul condus de Luca Niculescu, în cazul în care va trece de votul de învestitură.

„Nu va fi o viață ușoară. Nu trebuie să așteptăm de la Guvernul Niculescu că va face toate reformele pe care nu le-am făcut timp de 30 de ani. Va fi un guvern cu mandat limitat, este un guvern necesar, care trebuie să treacă rectificarea bugetară, să treacă un buget și să traseze liniile pentru viitor. Nu va fi un guvern care să ajungă până în 2028. Am credința că acest guvern va trece, dar nu știm cât va dura”, a adăugat Dîncu.

Acesta a reiterat liniile roșii trasate de Grindeanu pentru susținerea Guvernului Niculescu (ca Luca Niculescu să renunțe la măsurile lui Ilie Bolojan și să existe o majoritate clară care să susțină învestirea Executivului).

Vasile Dîncu a mai menționat, referindu-se la pactul anunțat de Ilie Bolojan direct cu Luca Niculescu, că pactul social-democraților va fi cuprins în programul de guvernare.

Editor : M.G.