Vasile Dîncu, europarlamentar și vicepreședinte PSD, a declarat că în Coaliție trebuie să existe „onestitate”, de aici și solicitarea social-democraților de a semna un protocol prin care să se asigure că PNL și USR nu vor candida împreună la alegerile din Capitală. „Pare că au un plan ascuns”, a subliniat Dîncu.

„Este vorba despre nevoia de onestitate într-o coaliție. Mai ales o perioadă de criză, când ți-ar fi fost mai simplu să stai în Opoziție, cere colegilor din coaliție măcar un minim de onestitate politică.

Pare că există un plan ascuns din partea lor (PNL și USR n.red)”, a declarat Vasile Dîncu, într-o intervenție la Digi24.

Social-democratul a transmis că, la alegerile locale de anul trecut, „PNL și PSD s-au încurcat în propuneri de candidați”, iar decizia Coaliției ar fi ca fiecare partid să aibă propriul candidat.

Întrebat dacă este o problemă pentru Sorin Grindeanu, în cheia jocurilor de putere din PSD, dacă Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, candidează și câștigă Primăria Generală, acesta a transmis:

„O să îl susținem pe Băluță să câștige Bucureștiul. În niciun caz nu se clatină niciun scaun. Sunt în echipa noastră și Băluță și Grindeanu”.

Boc: „PNL va avea candidat propriu”

În ciuda scenariului potrivit căruia USR și PNL ar putea face o alianță la alegerile din București, Emil Boc, primarul Clujului, susține că liberalii vor avea propriul candidat.

„Ce pot să vă spun din discuțiile din interior, pe care eu le cunosc, este următorul lucru: PNL va avea candidat propriu la alegerile pentru Primăria Capitalei și ca orice partid care se respectă, evident, va merge în această bătălie pentru a câștiga, nu pentru a se retrage”.

Data alegerilor pentru Primăria Capitalei a fost stabilită pentru 7 decembrie, potrivit unor surse politice. Decizia a fost agreată în ședința Coaliției de marți, după ce au fost analizate mai multe variante. Potrivit acelorași surse, PSD a cerut adăugarea unei anexe la programul de guvernare, prin care să fie garantat că PNL și USR nu se vor retrage unul în favoarea celuilalt. Solicitarea a venit pe fondul temerilor social-democraților că o eventuală colaborare între cele două partide ar putea lăsa PSD în afara guvernării.

