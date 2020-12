Vasile Dîncu, despre propunerea lui Florin Cîțu ca premier: Este o propunere de etapă

Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al PSD, a declarat miercuri seară la Digi24 că nu crede că propunerea PNL la funcția de premier în persoana lui Florin Cîțu este cea adevărată. El a catalogat-o ca fiind „o propunere de etapă”.

„Nu cred că e o propunere serioasă. Cîțu a mai fost propus și a fugit cu mandatul dat. Am auzit pe liderii PNL la TV, în emisiuni în care am fost și eu, spunând: așteptăm să ne spună președintele, care e singurul legitim. M-a șocat această declarație chiar din partea unui prim-vicepreședinte, pentru că am înțeles că PNL, partidul prezidențial, nu are o opțiune, mai ales că a fost anulată prin faptul că Orban și-a dat demisia. Nu cred decât că este o propunere de etapă, care vrea să arată că și PNL are o opțiune, după ce președintele îl propusese pe Nicolae Ciucă în funcția de interimar și, așa cum se aude în spațiul public, ar putea fi următoarea propunere. Probabil se simulează diversitatea”, a spus Vasile Dîncu, la Digi24.

El l-a lăudat pe Florin Cîțu în calitate de analist, însă a spus că în calitate de politician „nu are rezultate bune”.

Vasile Dîncu a adăugat că Florin Cîțu nu va ajunge la votul din Parlament: „Cred că mai e mult până atunci. Până se va aduna Parlamentul, pe 21 va depune jurământul. Și cei din PNL s-au gândit că e nevoie de personaje de uzură. Dacă îl pui pe adevăratul candidat, până atunci pirede foarte mult.”

Liderul PSD a mai precizat că varianta ca Alexandru Rafila să fie propunerea social-democraților nu a fost încă validată în forurile de conducere.

