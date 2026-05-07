Vicepreședintele PSD și europarlamentarul Vasile Dîncu a declarat, joi, la Digi24, că formarea unui guvern minoritar din PNL și USR a primit în Parlament „evaluarea a 281 de voturi împotrivă”. Acesta susține ideea că pentru PSD intrarea în opoziție „nu ar fi un dezastru”.

„E o variantă care a primit deja în Parlament evaluarea exactă a 281 de voturi împotrivă. Deci această variantă a căzut până la urmă în Parlament, nu altă variantă, așa încât este exclusă. Dacă vor primi din nou, la investirea unui asemenea guvern o să primească 300 de voturi împotrivă, pentru că asta este dinamica. Aș vrea mai mult realism, pentru că altfel n-o să ieșim din această groapă”, spune Dîncu.

El subliniază ideea că PSD nu trebuie să aibă „niciun fel de contract politic cu AUR” și reiterează declarația lui Sorin Grindeanu, că intrarea în opoziție nu ar fi un dezastru.

„AUR au vocația de partid contra sistem. Ei se anulează pe sine dacă votează pentru un guvern pe care l-au criticat tot timpul. Evident că ne-a criticat și pe noi ca parte a guvernului și nu trebuie să facem. Nu avem niciun fel de contract politic cu AUR, însă ne bazăm totuși pe faptul că și ei pot să fie previzibili până la urmă în comportamentul lor. Dacă nu, pentru PSD, așa cum a spus-o și președintele, opoziția nu înseamnă a fi un dezastru. E pur și simplu o cale normală prin care partidele se reformează, în care își reconstruiesc ideologiile, programele. Deci e și această posibilitate”, mai afirmă europarlamentarul.

Vasile Dîncu spune că refacerea coaliției pro-occidentale este un scenariu care rămâne în picioare.

„Dacă PNL se mută în opoziție, nu ar fi un dezastru, au 12% susținerea în Parlament. Poate fi completată foarte simplu cu alte partide. Până la urmă noi mergem pe ideea refacerii acestei coaliții, dacă nu se vor găsi și alte soluții. Există și soluția unui posibil guvern tehnocrat cu un premier tehnocrat, de exemplu, la care să se alinieze pe baza programului și alți din partidele coaliției sau și din altă parte. Nu cred că AUR este interesat. Pentru ei ar fi un dezastru”, mai susține liderul PSD.

El de asemenea mai spune că poate exista un guvern minoritar.

„Dacă faci un proiect care să fie acceptat de ceilalți și, ideea de criză, poate exista un guvern minoritar care să treacă. Nu cred că este o imposibilitate”, afirmă Vasile Dîncu.

„Ne așteptăm ca PNL să se țină de cuvânt, să plece în opoziție, după 7 ani în care au stat la putere, în care au avut atâția premieri și totuși de vină a fost unul singur care a venit de la PSD pentru această situație. Au avut mereu ministrul de finanțe, au avut ministrul fondurilor europene și acuma se plâng de faptul că nu avem jaloanele făcute. Deci ar fi bine să stea un pic în opoziție”, mai spune Dîncu.

