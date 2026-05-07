Live TV

Exclusiv Vasile Dîncu exclude varianta susținerii unui guvern minoritar format din PNL și USR. „Intrarea PSD în opoziție nu ar fi un dezastru”

Data publicării:
vasile dincu la o sedinta
Foto: gov.ro

Vicepreședintele PSD și europarlamentarul Vasile Dîncu a declarat, joi, la Digi24, că formarea unui guvern minoritar din PNL și USR a primit în Parlament „evaluarea a 281 de voturi împotrivă”. Acesta susține ideea că pentru PSD intrarea în opoziție „nu ar fi un dezastru”.

„E o variantă care a primit deja în Parlament evaluarea exactă a 281 de voturi împotrivă. Deci această variantă a căzut până la urmă în Parlament, nu altă variantă, așa încât este exclusă. Dacă vor primi din nou, la investirea unui asemenea guvern o să primească 300 de voturi împotrivă, pentru că asta este dinamica. Aș vrea mai mult realism, pentru că altfel n-o să ieșim din această groapă”, spune Dîncu. 

El subliniază ideea că PSD nu trebuie să aibă „niciun fel de contract politic cu AUR” și reiterează declarația lui Sorin Grindeanu, că intrarea în opoziție nu ar fi un dezastru. 

„AUR au vocația de partid contra sistem. Ei se anulează pe sine dacă votează pentru un guvern pe care l-au criticat tot timpul. Evident că ne-a criticat și pe noi ca parte a guvernului și nu trebuie să facem. Nu avem niciun fel de contract politic cu AUR, însă ne bazăm totuși pe faptul că și ei pot să fie previzibili până la urmă în comportamentul lor. Dacă nu, pentru PSD, așa cum a spus-o și președintele, opoziția nu înseamnă a fi un dezastru. E pur și simplu o cale normală prin care partidele se reformează, în care își reconstruiesc ideologiile, programele. Deci e și această posibilitate”, mai afirmă europarlamentarul. 

Vasile Dîncu spune că refacerea coaliției pro-occidentale este un scenariu care rămâne în picioare. 

„Dacă PNL se mută în opoziție, nu ar fi un dezastru, au 12% susținerea în Parlament. Poate fi completată foarte simplu cu alte partide. Până la urmă noi mergem pe ideea refacerii acestei coaliții, dacă nu se vor găsi și alte soluții. Există și soluția unui posibil guvern tehnocrat cu un premier tehnocrat, de exemplu, la care să se alinieze pe baza programului și alți din partidele coaliției sau și din altă parte. Nu cred că AUR este interesat. Pentru ei ar fi un dezastru”, mai susține liderul PSD. 

El de asemenea mai spune că poate exista un guvern minoritar. 

„Dacă faci un proiect care să fie acceptat de ceilalți și, ideea de criză, poate exista un guvern minoritar care să treacă. Nu cred că este o imposibilitate”, afirmă Vasile Dîncu. 

„Ne așteptăm ca PNL să se țină de cuvânt, să plece în opoziție, după 7 ani în care au stat la putere, în care au avut atâția premieri și totuși de vină a fost unul singur care a venit de la PSD pentru această situație. Au avut mereu ministrul de finanțe, au avut ministrul fondurilor europene și acuma se plâng de faptul că nu avem jaloanele făcute. Deci ar fi bine să stea un pic în opoziție”, mai spune Dîncu. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
1
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Nicușor Dan.
2
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
3
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
4
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
Dominic Fritz.
5
Fritz anunță că a fost mandatat să discute cu Bolojan pentru o alianță politică. USR nu...
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
Digi Sport
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - GUVERN - SEDINTA DE PRESA - 18 IUL 2025
Cseke Attila: Azi mai mult ne îndreptăm spre blocaj politic. Poate se găsește un premier care e acceptat de PNL și PSD
N15 PISLARU GUVERN MINORITAR PNL USR-SINCRON070520_00072
„Grindeanu a dat țara peste cap. Bolojan e cea mai bună soluție pentru România”. Dragoș Pîslaru nu exclude un guvern minoritar PNL-USR
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru liberali: le-a amintit cum a ajuns PNL să se alieze cu PSD, în 2021
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
INSTANT_PNL_DECLARATII catalin predoiu _00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Predoiu: Un partid care are 14% rămâne relevant dacă are poziţia de premier. Prim-vicepreședintele PNL vrea „o consultare mai largă”
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier...
nicusor si maia
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
udmr kelemen hunor
Kelemen Hunor, după consultările informale cu Nicușor Dan: „Prima...
petre lazaroiu ccr agerpres_4413830
Ce spune fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu despre posibilitatea ca...
Ultimele știri
Președintele Iranului susține că s-a întâlnit cu Mojtaba Khamenei. Ce l-a impresionat „cel mai mult” în cadrul întrevederii
AUR cere președintelui Dan desemnarea de urgență a unui premier. „Apelează la un tertip neconstituțional”
Bogdan Chirițoiu: „Există indicii că schimbul de informații dintre bănci a distorsionat ROBOR.” O decizie, așteptată luna viitoare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care scapă, în sfârșit, de cea mai grea perioadă din viață, după mulți ani. Urmează un nou început...
Cancan
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Poate Diana Șoșoacă să-l dea jos pe Nicușor Dan? Suspendarea președintelui, tot mai vehiculată în zona...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Uluitor! El este jucătorul cu cel mai mare contract din SuperLiga! Nu e de la FCSB şi nu e nici măcar Moruţan...
Adevărul
„Se întâmplă o dată la 20 de ani”. Radu Berceanu a vorbit la „Interviurile Adevărul” despre șansa rară a PNL
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Un star de reality show a murit într-un accident stupid, într-o vilă din Spania, la o petrecere: "Pereții...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Internetul a ”explodat” după mesajul postat de Donald Trump după moartea unui ”gigant”
Pro FM
Claudia Iosif, adevăratul motiv pentru care nu s-a căsătorit cu Dorian Popa. Babs a răbufnit după nunta...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
Profesor universitar, acuzat că și-a acordat singur „Nobelul”, demascat în România și anchetat în Franța...
Newsweek
Avertisment dur: Nu veți găsi bani pentru plata pensiilor. De ce 2027 va fi un an greu pentru pensionari
Digi FM
Cât costă cele mai scumpe cireșe din lume. Au formă de inimă și sunt considerate simbol al luxului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au ales din nou Grecia. Cum au fost surprinși cei doi în Mykonos