Live TV

Exclusiv Vasile Dîncu: „Ideea demisiei e în stilul premierului Bolojan. E destul de tranșant”

Data publicării:
vasile dincu la o sedinta
Foto: gov.ro

Europarlamentarul Vasile Dîncu, vicepreședinte PSD, a declarat că Ilie Bolojan este „un om destul de tranșant” și îi place să își asume lucruri chiar dacă au consecințe negative, întrebat despre o eventuală demisie a premierului.

„Eu cred că ideea demisiei face parte din stilul lui Bolojan. Domnul premier e un om destul de tranșant și îi place să își asume lucrurile, inclusiv cu consecințe negative. Nu cred că s-a gândit cineva serios la demisia domnului Bolojan. Acum vorbim despre un proiect important, asumat de coaliție (cel al pensiilor magistraților n.red)”, a declarat Vasile Dîncu într-o intervenție la Digi24. 

Social-democratul a fost întrebat dacă este o coincidență că mare parte a judecătorilor CCR care au declarat neconstituțională legea care viza pensiile magistraților au fost propuși de PSD. „Au fost propuși acești judecători la CCR în momente diferite ale partidului, nu neapărat pentru că aveau o viziune social-democrată. (...) Au răspuns și au dat acest vot pe formă. Această idee 'pe formă' este o găselniță.

Au acționat politic. Au vrut să nu creeze o criză — tăierea cozii câinelui dintr-o bucată”, a explicat Dîncu. 

Citește și: Scandal în Coaliție, pe tema pensiilor magistraților. Liderii PSD au plecat din sală în timpul ședinței, supărați pe Bolojan (surse)

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
JD Vance
1
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
Hacker
2
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
3
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
intrarea in sala CCR
4
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
5
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Digi Sport
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Scandal în Coaliție, pe tema pensiilor magistraților. Liderii PSD au...
Care este programul referendumului din București și câte buletine de vot se vor acorda pe 24 noiembrie 2024. Foto Shutterstock
Emil Boc explică de ce un referendum pe pensiile speciale nu rezolvă...
florentina ionita radu 3
Nicușor Dan a trecut-o în rezervă pe șefa Spitalului Militar Central...
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu, despre o posibilă candidatură PNL-USR în București...
Ultimele știri
Guvernul britanic autorizează doborârea dronelor suspecte care survolează bazele militare din UK
Nicușor Dan participă, joi, la Consiliul European. Șeful statului are întâlniri cu Antonio Costa și președintele Egiptului
Daniel Băluţă se gândește „cu foarte mare atenţie” la o candidatură la Primăria Capitalei. Când va face anunțul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - CONGRES PPE - 6 MAR 2024
Emil Boc critică decizia CCR pe legile pensiilor speciale: „E o găselniță. Nu avem voie să facem pași înapoi”
După 19 ani, vor exista din nou trenuri directe București-Giurgiu
Criză fără precedent în sectorul feroviar. Sindicaliștii cer intervenția Guvernului: „Există riscul unei catastrofe”
Sediul primăriei Capitalei fotografiat pe 22 august 2022.
Alegeri în București, pe 7 decembrie. PSD a cerut anexă prin care PNL și USR să nu se retragă unul în favoarea celuilalt (surse)
Tánczos Barna
Tanczos Barna: „Nicidecum Bolojan nu trebuie să își dea demisia. Nu ne permitem luxul unei crize politice”
original_5f538666-b77c-478b-bb33-a7559bebe251
Ilie Bolojan, întâlnire cu șeful Cancelariei Președintelui Coreei, Kang Hoon Sik. Despre ce au discutat cei doi oficiali
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Victor Pițurcă vs Adrian Mititelu în instanță! Ce a decis ICCJ în procesul de 7 milioane de euro
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Câți proprietari și-au primit deja despăgubirile după tragedia din Rahova. ”Cel puțin șapte apartamente sunt...
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
TOP 5 aparate electrocasnice care consumă cel mai mult curent – chiar și atunci când nu le folosești
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și...
Pro FM
Apple, fiica solistului Coldplay, criticată după prima apariție ca artistă: „Nepotismul a ucis arta, nu a...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
Ce au muncit pensionarii care vor primi o creștere cu 50% a punctajelor la pensie? Instanța a decis
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...