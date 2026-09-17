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Exclusiv Vasile Dîncu își dorește o nouă rundă de negocieri pentru Guvern: „S-a ajuns ca partidele să exceleze în a trage linii roșii”

Data publicării:
BUCURESTI - CONGRES EXTRAORDINAR PSD - 7 NOI 2025
Vasile Dîncu. Sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici
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Vicepreședintele PSD Vasile Dîncu a declarat la Digi24 că partidele trebuie să renunțe la „liniile roșii” din negocieri pentru a putea fi găsită o soluție la actualul blocaj politic. Europarlamentarul social-democrat consideră că președintele Nicușor Dan ar putea convoca o nouă rundă de negocieri înainte de desemnarea premierului, după cea de astăzi, și spune că o asemenea amânare ar fi utilă dacă durează doar câteva zile.

„Există multe posibilități, cel puțin teoretice. Problema este însă faptul că s-a ajuns ca partidele să exceleze în a trage linii roșii. Dacă mergem pe linii roșii, nu putem să rezolvăm această situație. Trebuie să depășim liniile roșii și asta se poate face doar cu medierea președintelui”, a declarat Vasile Dîncu la Digi24 în ziua consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru.

PSD și AUR și-au exprimat disponibilitatea de a prelua guvernarea, în timp ce PNL s-a declarat deschis negocierilor cu premierul desemnat. Întrebat despre scenariul în care Alexandru Nazare ar fi desemnat premier al unui Guvern de tehnocrați, Dîncu a spus că PSD ar putea accepta un premier din afara partidului, dar nu un Executiv complet nepolitic.

„PSD-ul a anunțat foarte clar: ar putea să accepte un premier, dar asta era o discuție mai veche. Astăzi avem doar varianta Sorin Grindeanu. Am spus că, într-o variantă de negociere, am putea să acceptăm un tehnocrat, dar nu putem să acceptăm o compoziție absolut nepolitică, să spunem, a unui Guvern”, a afirmat Dîncu.

În opinia sa, este nevoie de „un Guvern de responsabilitate politică”, chiar dacă premierul ar putea veni din afara partidelor. „Să fie miniștri asumați de partide, pentru că ideea asta că tehnocrații pot să rezolve în acest moment de blocaj politic, de conflict politic parlamentar între grupuri... este imposibil să funcționeze un Guvern tehnocrat, chiar dacă, în teorie, ar putea aceasta să fie o soluție”, a continuat europarlamentarul PSD.

Dîncu nu exclude nici o formulă în care PSD și PNL să participe la același Executiv. „Noi nu am refuzat niciodată miniștrii liberali într-un Guvern. Am vrut să refacem coaliția, dar fără domnul Bolojan”, a spus el.

Vicepreședintele PSD spune că nu are informații potrivit cărora Nicușor Dan le-ar fi prezentat partidelor, la consultările de joi, o variantă concretă de premier sau de Guvern.

„N-am aflat că ar fi vorbit domnul președinte cu niciuna dintre delegații despre vreo variantă. A fost doar o variantă în care domnul președinte a consultat partidele. Nu a negociat cu partidele, după cum am văzut. A vrut să vadă, probabil, intoleranțele, noile linii roșii, dacă există sau dacă unele s-au șters”, a afirmat Dîncu.

În acest context, social-democratul nu exclude ca șeful statului să amâne desemnarea și să încerce o nouă rundă de discuții: „Astăzi am testat toate variantele, am văzut toate incompatibilitățile, am văzut că nu am avansat foarte mult și atunci mai avem nevoie de o rundă de negocieri pentru o soluție pe care să o propun înainte de a deveni soluție respinsă de ceilalți sau acceptată. Cred că ar mai putea să inventeze încă o fază de negocieri”. Întrebat dacă o asemenea amânare ar fi utilă, Dîncu a răspuns: „Cred că ar fi bine dacă durează câteva zile.”

Grupul parlamentar al minorităților naționale i-a cerut joi președintelui să amâne desemnarea premierului, Varujan Pambuccian argumentând că în acest moment nu există o majoritate parlamentară certă. Dîncu admite însă că prelungirea crizei politice are costuri și spune că trebuie luată o decizie chiar dacă aceasta ar deschide drumul către alegeri anticipate.

„Ne costă și ar fi momentul ca să hotărâm inclusiv o treaptă, o desemnare care ar putea să ne ducă spre alegeri anticipate. Cred că soluția este să ieșim din această criză, indiferent cum ieșim.”

Întrebat explicit dacă anticipatele pot reprezenta o soluție, vicepreședintele PSD a răspuns: „Dacă suntem total blocați, atunci, până la urmă, chiar dacă nu avem această experiență, alegerile anticipate ar putea să aducă ceva nou.”

Editor : M.I.

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