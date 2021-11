Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al PSD, nu exclude o participare a PSD la guvernare și consideră că odată mandatul flexibilizat, cea mai bună soluție ar fi o nouă nominalizare a lui Nicolae Ciucă pentru a forma guvernul. Liderul PSD a confirmat, luni seara, la Digi24, că astfel de discuții, pentru o cooptare a PSD în guvern, au mai fost, doar că nu la nivel oficial, ci doar „individual”.

„S-a risipit magia. Ne gândeam cu toții ce soluții găsește președintele PNL ca să treacă un guvern minoritar, când nimeni nu-l votează. Acum vedem că și-au dat seama și flexibilizează mandatul pe care îl are premierul desemnat”, a comentat Vasile Dîncu anunțul, făcut după ședința BEx al PNL, că Nicolae Ciucă își va depune mandatul de premier desemnat.

„Eu cred că ar fi o soluție să fie desemnat același premier - este o ipoteză mai degrabă -, pentru că un guvern minoritar ar fi foarte greu să se obțină cu un politician cu state vechi într-un partid, probabil ar rămâne incompatibilitățile dintre partide. Așa că, probabil, dl. Ciucă va fi din nou nominalizat și prin asta se câștigă un pic de timp în ceea ce privește negocierile viitoare și a evitat și un lucru umilitor, pentru că marți și miercuri probabil în Parlament am fi asistat la un măcel al echipei propuse”, a declarat Vasile Dîncu la Digi24.

Vasile Dîncu: Suntem circumspecți, dar nu negativiști

Întrebat dacă PSD vrea să facă guvern cu PNL, Vasile Dîncu a spus că în momentul acesta, PSD este în expectativă, iar „mingea este la președintele României și la PNL”.

„Ei sunt la bătaie în acest moment. Noi suntem circumspecți în momentul acesta, dar asta nu înseamnă că suntem negativiști”, a punctat liderul social-democrat.

„Ne gândim că prima lor variantă, pe care ar alege-o în mod firesc - și noi înțelegem de ce, nu e nicio problemă asta - vor încerca să readucă USR-ul, pe Dacian Cioloș, la masa negocierilor pentru a face împreună o majoritate. Dacă nu vor recurge la acest lucru, atunci noi așteptăm ofertele pe care le vor face celorlalte partide. Noi am fost flexibili încă de la început și le-am cerut și lor să nu mai pierdem timpul și să treacă peste acea soluție cu guvern minoritar. Acum, noi am propus puncte din program, am propus, de asemenea, guvern de tehnocrați sau, în ultimă instanță, - dar n-am putut să discutăm nici acest lucru, nu l-am discutat niciodată serios, au fost doar discuții individuale - o participare a PSD, eventual, la o guvernare”, a spus Vasile Dîncu.

„Nu spunem din start că vrem să participăm, pentru că nu ne-a invitat nimeni nici înainte și nici acum. Vom vedea, însă suntem deschiși să căutăm o soluție împreună cu PNL și celelalte partide, USR-ul și ceilalți”, a adăugat președintele Consiliului Național al PSD.

„Sigur că acesta nu este un lucru foarte simplu, pentru că în acest moment, noi nu putem lua o decizie așa, peste noapte, nici președintele, nici noi. Există multe incompatibilități între PNL și PSD, care chiar în această perioadă mi s-a părut că s-au multiplicat. Ei au o hotărâre a unui for important referitoare la lipsa de colaborare cu PSD. Dacă va dispărea și această piedică, ultima statutară, ca să zicem așa, vom consulta și noi partidul zilele acestea foarte repede și vom găsi o soluție”, a mai spus Vasile Dîncu.

La următoarele consultări de la Cotroceni, PSD nu va merge, cel mai probabil, cu o propunere de prim-ministru, a reconfirmat Vasile Dîncu.

