Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al PSD, spune că PSD nu va merge cu o propunere de premier la Cotroceni, în cazul în care guvernul propus de Nicolae Ciucă va pica la votul de învestitură, pentru că este clar că nici social-democrații nu pot forma o majoritate. Mai degrabă, spune liderul PSD, mingea încă este în terenul PNL și ar putea face o majoritate în al 12-lea ceas, dacă își flexibilizează poziția.

„Problema este aceeași. Nu putem nici noi să facem o majoritate, așa cum nu pot nici liberalii, cum nu poate nici USR, deci n-are rost să mai lungim această perioadă. Am văzut ultimul discurs al premierului desemnat, care a vorbit despre faptul că a lipsit flexibilitatea. El a așteptat flexibilizarea mandatului lui din partea PNL, pentru că era clar că pe un mandat de guvern minoritar nu va putea să treacă. Cred că mingea este încă în terenul PNL. Ei și președintele României trebuie să se gândească cum vor să flexibilizeze, ca să se poată face majoritate în al 12-lea ceas”, a declarat Vasile Dîncu, duminică seara, la Digi24.

Întrebat dacă PSD va merge cu o propunere de premier la Cotroceni și dacă se așteaptă ca de această dată președintele Klaus Iohannis să desemneze un premier PSD, Vasile Dîncu a repetat: „Nu avem majoritate. Am încercat să facem, cum fac și liberalii acum, toată lumea a spus că nu vor vota un premier PSD și atunci de ce să mai forțăm noi 10 zile această criză în care mor oameni? Cred că nu are sens să facem acest lucru”, a spus președintele Consiliului Național al PSD.

PSD crede că soluția rămâne o coaliție

„Trebuie să găsim o altă soluție, o soluție de coaliție, probabil. Noi suntem flexibili, am arătat acest lucru prin propunerile pe care le-am făcut, am adus trei tipuri de flexibilizare a proiectului nostru. Ne-au spus că (măsurile - n.r.) sunt prea scumpe. Puteam să discutăm”, a adăugat Vasile Dîncu.

„Deocamdată, suntem în fața unui refuz al PNL și al premierului desemnat în a negocia cu PSD”, a arătat Dîncu.

El a spus că de fapt, PSD nici nu a avut „negocieri adevărate” cu PNL, ci doar discuții cu lideri PNL și cu premierul desemnat. „Dar nu am avut o negociere serioasă, întotdeauna ni s-a propus aceeași variantă. Cum să sprijinim noi un guvern minoritar, când am spus de la început, de două luni aveam o hotărâre a Consiliului Politic Național în care spuneam că nu putem să susținem un guvern minoritar. Chiar dacă am fi noi în această situație, să ni se propună să conducem un guvern minoritar, este clar că aceasta nu este o soluție. Avem patru feluri de crize zilele acestea și au nevoie de o majoritate puternică în Parlament, au nevoie de experți și au nevoie de termen mediu și lung. Fără perspectivă, noi nu putem rezolva aceste lucruri. Noi am propus și am fost foarte flexibili în această perioadă”, a declarat Vasile Dîncu.

PSD ar fi vrut să intre cu miniștri în guvernul liberal

Liderul social-democrat a confirmat că PSD ar fi vrut să intre cu miniștri în guvernul lui Nicolae Ciucă și susține că Florin Cîțu n-ar fi respins din start ideea, ci doar le-a spus că PNL nu a dat mandat decât pentru guvern minoritar.

„Eram dispuși până la urmă să intrăm cu miniștri în acest guvern, dar n-am apucat să discutăm despre acest lucru. N-am discutat nici posturile, așa cum a apărut în mass-media - tot din zona liberală au venit aceste informații, ca să saboteze discuția noastră. Președintele liberal, Florin Cîțu, ne-a spus tot timpul că el nu are mandat decât pentru guvern minoritar, dar că nu refuză ideea unei participări a PSD, doar că n-are mandat în sensul acesta și vrea să-și ducă mandatul până la capăt”, a afirmat Vasile Dîncu.

El a sugerat, pe de altă parte, că președintelui PNL i-ar conveni să nu treacă guvernul Ciucă, pentru că se vrea în continuare premier, ambițiile lui țintind de fapt către Președinție.

„Am avut sentimentul - și nu numai noi, ci și analiștii - că de fapt, premierului îi convine mai degrabă să eșueze această încercare cu un alt premier desemnat decât domnia sa. Știm că în România asta e o mare problemă. Totdeauna președintele partidului trebuie să fie și candidat la președinție, și candidat la funcția de premier. Așa e tradiția la noi și probabil că de asta se ține și dl. Cîțu, încât n-am putut să avansăm deloc această dezbatere”, a arătat Vasile Dîncu.

Vasile Dîncu: „Suntem deschiși să discutăm orice variante”

„Noi nu ne grăbim în niciun fel, nu putem să fim nici cinici și să spunem că este o situație bună pentru noi. Însă dacă am găsi o variantă rațională de discuție și-n următoarea fază, probabil că noi, așa cum am spus de la început, suntem deschiși să discutăm orice variante sunt pentru a scoate România din criză, dar nu acceptăm variante de compromis pe termen scurt”, a arătat liderul social-democrat.

El a mai spus că la audierile de marți ale miniștrilor propuși de Nicolae Ciucă, PSD nu va da automat un aviz negativ, ci îi va vota pe acei oameni bine pregătiți. Pe de altă parte, a infirmat posibilitatea intrării PSD la guvernare, dacă premierul ar decide înlocuirea acolor miniștri care primesc aviz negativ la audieri.

Vasile Dîncu a mai spus că liberalii ar trebui să-și anuleze acea decizie din statutul lor - „imposibil de susținut în politică” - de a nu colabora cu PSD. „Nu poți să pui în statut ideea de intoleranță față de ceilalți parteneri democratici din spațiul politic. Este o mare greșeală”, a punctat președintele Consiliului Național al PSD.

