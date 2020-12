Vasile Dîncu: „S-a zvonit de câteva ori că legăturile mele din guvernul Cioloș cu acești oameni din USR PLUS ar putea să producă ceva”

Alexandru Rafila, propunerea PSD de premier, a scris pe un bilețel, la o dezbatere din timpul campaniei electorale găzduite de Digi24, că vede posibilă o alianță între PSD și USR PLUS peste un an. Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al PSD, spune că este posibil ca Alexandru Rafila să se fi gândit la o eroziune a PNL. Pe de altă parte, Vasile Dîncu, fost vicepremier în guvernul Cioloș, recunoaște că se face o legătură între relația pe care el însuși a avut-o, în cadrul acestui guvern, cu unii membri ai actualului USR PLUS.

Întrebat dacă PSD are în planurile pe termen lung această colaborare cu USR PLUS, președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu a făcut unele precizări, duminică seara, la Digi24: „Am văzut și eu dezbaterea, era o dezbatere interesantă, devenise dinamică și atunci, în asemenea situații, este foarte important să atragi atenția, să fii contrastereotip și poate de aici a venit această idee. Sau era și un calcul simplu pe care îl făcea premierul nostru propus: acela că atât de tare PNL va pierde în ultima perioadă, încât singurele două partide care rămân viabile în spațiul public peste un an vor fi PSD-ul și USR PLUS”, a comentat Vasile Dîncu faptul că Alexandru Rafila a scris pe un bilețel că vede posibilă o alianță cu USR-PLUS peste un an.

„Nu avem în acest moment niciun fel de plan, chiar dacă s-a zvonit de câteva ori că legăturile mele din guvernul Cioloș cu acești oameni din USR PLUS ar putea să producă ceva. N-avem niciun calcul și cred că suntem și incompatibili, tocmai prin ideologiile noastre, dacă multă lume spune că ei sunt neo-marxiști și noi suntem niște marxiști mai de centru”, a declarat Vasile Dîncu.

La rândul său, Alexandru Rafila, întrebat la Digi24, a doua zi după alegeri, cu privire la o guvernare împreună cu USR PLUS, a spus că este „o discuție delicată”.

„Știți bine că PNL și USR au spus că nu vor face alianță cu PSD. Rămâne de văzut dacă se confirmă. Iar pe de altă parte, vom vedea ce se va întâmpla peste câteva luni sau un an, pentru că eu consider cu foarte multă tărie că ceea ce poate să aducă PSD din punct de vedere al expertizei și seriozității poate contribui la gestionarea crizei economice, sociale și medicale din țară”, a subliniat Alexandru Rafila.

Referitor la ce a scris la dezbaterea Digi24 - o alianță cu USR-PLUS peste un an - el a explicat: „Situația politică, ca urmare a evoluției în economie și problemelor din societate, va duce la o reașezare pe scena politică, iar PSD să fie invitat într-o coaliție care să poată să gestioneze problemele din sănătate, social și economic. Dacă suntem toți responsabili, dacă nu suntem încrâncenați și dacă ne gândim că locul nostru în Parlament se datorează alegătorilor, atunci așa ar trebui să se întâmple într-o țară din UE, într-o situație de criză. Timpul o să demonstreze dacă am avut dreptate sau nu, important e să aducem sub control criza de sănătate publică și să repornim economia, ca oamenii să desfășoare o viață cât mai apropiată de normal”.

