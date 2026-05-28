Vicepreședintele PSD și europarlamentarul Vasile Dîncu a declarat, într-o intervenție la Digi24, că varianta desemnării lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru nu poate fi considerată abandonată, întrucât nu a fost niciodată discutată oficial. În același timp, social-democratul a reiterat că PSD este dispus să susțină orice formulă de guvernare care nu îl include pe Ilie Bolojan în funcția de premier.

„Nu este o variantă oficială. Nefiind oficială, nu putem spune dacă are sau nu are șanse. Cred că are destule șanse și nu pentru că domnul Tomac este tehnocrat, ci pentru că ar putea fi o soluție de echilibru într-o situație de blocaj”, a afirmat Dîncu.

Liderul PSD a spus că Eugen Tomac ar putea reprezenta o opțiune acceptabilă pentru mai multe formațiuni politice, având în vedere că „Vine dintr-un partid care nu este foarte mare, nu a avut conflicte fundamentale cu marile partide și a colaborat cu toată lumea”.

„Nu cred că este o variantă care să fi căzut, pentru că nici nu a fost propusă niciodată”, a explicat acesta.

„Singura linie roșie este Ilie Bolojan”

Întrebat dacă PSD ar vota un guvern condus de Eugen Tomac, Dîncu a precizat că partidul nu a discutat concret această ipoteză, însă a subliniat că social-democrații și-au stabilit o singură condiție clară.

„Noi am spus că votăm orice soluție în care nu este vreo linie roșie pe care ne-am stabilit-o. Și avem o singură linie roșie, în mod explicit, cea legată de Ilie Bolojan”, a declarat vicepreședintele PSD.

Potrivit acestuia, președintele Nicușor Dan ar trebui să propună nu doar un nume pentru funcția de premier, ci și un set de priorități și obiective care să permită formarea unei majorități parlamentare în jurul unui program de guvernare.

Dîncu a apreciat că șeful statului încearcă să găsească o soluție de compromis și să reducă tensiunile politice înainte de desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru: „Cred că președintele caută o soluție de echilibru și încearcă să se tocească săbiile în această perioadă. Nu cred că lucrurile s-au jucat deja”.

În ceea ce privește scenariul unui guvern tehnocrat, acesta s-a declarat sceptic că o astfel de variantă ar putea fi pusă în practică: „Nu cred că stă în picioare”.

El a susținut că o formulă mai realistă ar fi păstrarea actualei coaliții politice, cu eventuale ajustări în componența Executivului și cu miniștri propuși de partide.

„Cred că această coaliție politică ar putea să meargă mai departe. Poate că ar putea să mai facă unele corecții la guvernul care a fost înainte. Fiecare partid ar putea să mai corecteze”, a declarat liderul PSD.

Întrebat dacă aceste corecții ar trebui făcute inclusiv de PSD, acesta a răspuns afirmativ, precizând că există miniștri care au fost contestați public sau care au trecut prin moțiuni de cenzură.

Despre varianta Grindeanu premier: „Nu s-ar feri de acest lucru”

Vasile Dîncu a comentat și posibilitatea ca președintele Nicușor Dan să îl desemneze pe liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcția de prim-ministru.

Deși a precizat că nu poate vorbi în numele acestuia, europarlamentarul a sugerat că Grindeanu ar accepta o astfel de responsabilitate dacă nu va exista o altă soluție viabilă pentru formarea guvernului.

„Într-o situație în care nu există altă soluție, eu cred că Sorin Grindeanu nu s-ar feri de acest lucru. Știm ceea ce am putea să facem noi”, a declarat Dîncu.

Acesta a respins ideea că preluarea guvernării ar reprezenta o capcană pentru PSD și a susținut că partidul ar putea conduce un executiv eficient chiar și într-o formulă parlamentară fragilă.

„Dacă PSD s-ar duce la guvernare, chiar și cu o majoritate mai fragilă și ar face un guvern competent, nu cred că ar fi niciun dezastru”, a afirmat vicepreședintele social-democrat.

În opinia sa, principalul rol al președintelui este să găsească un nume capabil să echilibreze raporturile dintre partide și să faciliteze formarea unei majorități stabile.

„Președintele trebuie să găsească echilibrul. Numele viitorului premier este rezultatul mai multor medieri și negocieri. Un nume singur nu rezolvă lucrurile dacă nu este pregătit terenul”, a concluzionat acesta.

Editor : A.D.