Live TV

Verdictul Olguței Vasilescu: Guvernul Bolojan cade dacă premierul nu schimbă modul în care vrea să reformeze administrația locală

Data actualizării: Data publicării:
lia olguta vasilescu si ilie bolojan
Lia Olguța Vasilescu și Ilie Bolojan. Foto: Facebook / APM

Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu (PSD), a afirmat, joi seară, că Guvernul actual, din care şi PSD face parte, va cădea, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va schimba modul în care vrea să facă reforma administraţiei.

Primarul social-democrat al Craiovei, Olguţa Vasilescu, a vorbit, joi seară, la Antena 3, despre reforma administraţiei care încă se negociază în coaliţie.

Întrebată dacă va cădea Guvernul în cazul în care Ilie Bolojan nu schimbă modul în care vrea să facă această reformă, Vasilescu a răspuns scurt: „Da!”.

Olguţa Vasilescu a adăugat că „s-a bifat o dezbatere publică”, referindu-se la întâlnirea de la Guvern a primarilor cu  vicepremierii şi ministrul Dezvoltării, relatează News.ro.

„Invitaţia a venit pe Asociaţia Municipiilor din România. Eu am fost înştiinţată de structurile tehnice şi era iniţial pentru altă oră, eu nu puteam să ajung la acea oră şi atunci i-am trimis un mesaj premierului dacă putem muta şedinţa la ora 16:00 şi mi-a răspuns că da. Toţi cei care am venit acolo ştiam că ne întâlnim cu Bolojan. N-avea niciun rost să ne întâlnim cu Cseke (Cseke Attila, ministrul Dezvoltării – n.r.) pentru că ştim părerea lui. Dar s-a bifat o dezbatere publică ce trebuia făcută”, a adăugat Olguţa Vasilescu.

Vasilecu afirmă că primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene nu au înţeles exact ce vrea să facă Guvernul: „Partea proastă este că noi nu am înţeles varianta finală a Guvernului, că noi pentru asta ne-am dus. Adică am solicitat să vină cu altă variantă. Aşteptam să aflăm care este acesta. N-am aflat-o, pentru că tot ce ne-a zis Cseke, la un moment dat, noi l-am întrebat dacă este şi varianta premierului, la care el a răspuns că nu poate vorbi în numele premierului”.

Vicepremierii Marian Neacşu şi Tánczos Barna şi ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Attila Cseke, au analizat, miercuri, împreună cu reprezentanţii primarilor şi consiliilor judeţene mai multe aspecte cuprinse în proiectul de lege pentru reforma administraţiei publice locale. S-a realizat o statistică a posturilor aprobate prin orgranigrame, a celor ocupate şi a celor vacante şi s-a discutat despre corelarea nunmărului de angajaţi cu numărul de locuitori din localitate.

Premierul Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi ocupate în primării şi în Consilii Judeţene, în timp ce PSD şi UDMR se opun. În schimb, cele două partide au propus o reducere de 10% a cheltuielilor, soluţie care evită disponibilizarea angajaţilor. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
teodora pana fb
3
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
4
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
”Nu a vrut să mai trăiască”. Dezvăluirea făcută după moartea lui Florin Marin
Digi Sport
”Nu a vrut să mai trăiască”. Dezvăluirea făcută după moartea lui Florin Marin
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sebastian Burduja.
Burduja avertizează împotriva preluării Napolact de maghiarii de la...
Elkanns and Marella Agnelli
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de...
profimedia-1026660424
Cutremur cu magnitudinea 7,8 în peninsula rusă Kamceatka, urmat de...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan a anunțat când se va lua o decizie cu privire la...
Ultimele știri
Premierul Ilie Bolojan estimează că bugetul alocat în 2026 pentru Apărare se va situa în jurul valorii de 2,3% din PIB
Un bărbat care a atacat copii cu o macetă în Franța a murit după ce polițiștii au intervenit cu armele din dotare
Donald Trump și Melania, nevoiți să schimbe elicopterul în Marea Britanie. Aeronava prezidențială a avut o defecțiune hidraulică
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PARLAMENT - CONGRES PNL - 10 APR 2022
De ce a lipsit Ilie Bolojan de la întâlnirea de miercuri cu primarii: explicația premierului
titus corlatean resized mfax-1
Concurentul lui Grindeanu avertizează: AUR vine peste noi. Bătălia strategică pentru România se va da între AUR și PSD
ilie bolojan in parlament
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre o eventuală guvernare PSD-AUR
reunire psd titus corlatean inquam photos octav ganea 20190611141036_OGN_0709-01
Titus Corlățean vorbește despre supraveghere, presiune, intimidare și amenințări în PSD. „Nu este încă un moment de asumare publică”
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - BRIEFING - 21 NOI 2024
Ministrul Energiei, la interviurile Digi24.ro: „Ne asigurăm că vom elimina specula”. Ce spune despre prețurile din facturile la energie
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre momentul devastator în care a deconectat-o de la aparate pe Lisa Marie: "Spiritul...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Prezentatoarea celebră care a renunțat la televiziune după 19 ani de carieră. Plecarea sa i-a lăsat „mască”...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
A murit Florin Marin, fost fotbalist la Rapid și Steaua și fost antrenor la Dinamo
Adevărul
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două...
Playtech
Cum se calculează corect întreținerea la bloc și ce poți face dacă suma ți se pare prea mare
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
Pro FM
t.A.T.u, din nou pe scenă după 20 de ani. Reacțiile, extrem de dure: „Au spus că nu se suportă. Oare au rămas...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
„Simt cum pierd neuroni când aud de inepțiile ăstora...” Reacția românilor, după ce doi foști membri POT, soţ...
Newsweek
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Sylvester Stallone, coleg de platou cu fiica sa cea mică. A avut sfaturi pentru Scarlet, dar a ajuns să...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”