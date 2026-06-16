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Veştea anunţă că miercuri depune lista cu miniştrii propuşi şi programul de guvernare

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Adrian Veștea a fost propus de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Foto: presidency.ro

Premierul desemnat Adrian Veştea a anunţat că miercuri va depune lista cu miniştrii pe care îi va propune pentru cabinetul său şi programul de guvernare. El a spus că pe lista miniştrilor propuşi se vor regăsi şi membri ai PNL, dar a evitat să dea alte nume decât al lui Alexandru Nazare, pe care spune că şi-l doreşte ca ministru de Finanţe.

„Depunem lista (cu miniştrii propuşi – n.r.) la Parlament, depunem programul de guvernare în cursul zilei de mâine. (...) Ne vom mobiliza, tocmai pentru a da dovadă de eficienţă şi pentru a nu mai pierde timpul”, a spus Adrian Veştea marţi seară, la România TV, potrivit News.ro.

El a refuzat să precizeze numele minuştrilor pe care îi propune pentru cabinetul său.

„Cred că nu ar fi corect pentru unii să-i anunţ şi pe alţii să nu-i anunţ. Cred că este foarte de interes, dar cred că este bine să rămân în zona de... până în momentul în care nu clarificăm şi nu stabilim exact toate ministerele, fiindcă totuşi vom mai seta nişte lucruri”, a explicat Veştea.

El a reafirmat că îşi doreşte ca Alexandru Nazare să deţină în continuare portofoliul Finanţelor Publice.

El a spus că pe lista cabinetului pe care îl va propune se vor regăsi membri ai PNL.

„Cu siguranţă vor fi colegi din Partidul Naţional Liberal care vor deveni miniştri”, a spus Adrian Veştea.

Editor : M.B.

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