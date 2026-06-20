Veștea îl acuză pe Bolojan că dă la o parte „oamenii care au adus voturi pentru PNL” în favoarea unor „venetici și oportuniști”

Premierul desemnat Adrian Veștea a lansat un atac la adresa președintelui PNL Ilie Bolojan, după ce acesta și-a anunțat echipa cu care va candida la conducerea partidului. El îi reproșează că are un singur ales local în echipă și că îl dă la o parte pe cei care „au adus voturi” pentru partid în favoarea unor „venetici și oportuniști”.

„Trist și previzibil, Congresul convocat pentru mâine, duminică, 21 iunie, de către președintele PNL, Ilie Bolojan, înseamnă de fapt eliminarea tuturor liberalilor adevărați din conducerea formațiunii noastre politice. Practic, întreaga istorie și toată identitatea partidului sunt aruncate la gunoi.

Într-un partid cu 12 președinți de consilii județene, cu 1.150 de primari, cu aproape 10.000 de aleși locali, din conducerea PNL aleasă personal de Ilie Bolojan face parte un singur ales local, primarul Municipiului Reșița, domnul Ioan Popa. Este inadmisibil ca aproape toți oamenii din conducerea partidului care au fost validați electoral, care au adus voturi pentru PNL, să fie dați la o parte pentru venetici și oportuniști”, a scris Veștea pe Facebook.

Aceasta, în condițiile în care vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul interimar Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL și candidează pentru funcții de vicepremieri.

„Doi oameni care au intrat literalmente ieri în partid, unul dintre ei trecut deja prin alte trei formațiuni politice (toate progresiste), devin parte din cea mai restrânsă conducere a partidului din istoria recentă. Nu e de mirare că, foarte probabil, în curând, și la propriu, și la figurat, dacă ceva nu se schimbă, PNL va deveni brelocul USR”, a continuat Veștea.

„Liberali vechi, care sunt în partid de 20–30 de ani, poate chiar de la momentul în care partidul a fost refondat după căderea comunismului, nu își găsesc un loc, fiind tratați cu dispreț. Mai rău, nu primesc nici măcar posibilitatea de a se exprima, pentru că o armată de boți atacă online fără încetare într-un desant care ne aduce aminte de modul în care a ajuns Călin Georgescu în turul II al alegerilor prezidențiale din 2024. Sunt convins că, la un moment dat, instituțiile vor reuși să pună capăt acestei dezlănțuiri nefirești.

Îngrozitor este că, din dorința domnului Bolojan de a deveni președinte al țării în anul 2030, dacă PNL va rămâne în această zodie nefastă, partidul va fi transformat într-un buzdugan menit să pulverizeze încrederea în instituțiile statului român. Deja, acest proces este vizibil prin atacurile dezlănțuite și nejustificate împotriva Președintelui, împotriva Justiției, împotriva Parlamentului și, în general, împotriva oricui îndrăznește să nu fie de acord cu domnul Bolojan”, a scris Veștea.

El are și un mesaj pentru „liberalii care se simt dezamăgiți”: „Partidul Național Liberal a trecut prin lupte și mai grele și a ieșit învingător”.

„Sper ca, în cel mai scurt timp posibil, să avem un Guvern pe care îmi asum să îl conduc cu responsabilitate, în spiritul valorilor pe care acest partid le apără de peste 150 de ani. Din acest Cabinet, sigur vor face parte mai mulți liberali decât din Guvernul Bolojan sau din noua conducere care se prefigurează pentru Partidul Național Liberal.

Sunt optimist că, odată cu instalarea noului Guvern, multe dintre relele petrecute în ultima perioadă vor fi spălate și îndreptate. Așa cum am spus, prioritatea acum este guvernarea României și, după atingerea acestui obiectiv, vom putea discuta pe îndelete și despre ce se întâmplă în PNL”, a mai scris Veștea.

Editor : M.B.