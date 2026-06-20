Live TV

Veștea îl acuză pe Bolojan că dă la o parte „oamenii care au adus voturi pentru PNL” în favoarea unor „venetici și oportuniști”

Data actualizării: Data publicării:
2026-06-15-1478
Adrian Veștea Foto: Inquam Photos / George Calin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul desemnat Adrian Veștea a lansat un atac la adresa președintelui PNL Ilie Bolojan, după ce acesta și-a anunțat echipa cu care va candida la conducerea partidului. El îi reproșează că are un singur ales local în echipă și că îl dă la o parte pe cei care „au adus voturi” pentru partid în favoarea unor „venetici și oportuniști”.

„Trist și previzibil, Congresul convocat pentru mâine, duminică, 21 iunie, de către președintele PNL, Ilie Bolojan, înseamnă de fapt eliminarea tuturor liberalilor adevărați din conducerea formațiunii noastre politice. Practic, întreaga istorie și toată identitatea partidului sunt aruncate la gunoi.

Într-un partid cu 12 președinți de consilii județene, cu 1.150 de primari, cu aproape 10.000 de aleși locali, din conducerea PNL aleasă personal de Ilie Bolojan face parte un singur ales local, primarul Municipiului Reșița, domnul Ioan Popa. Este inadmisibil ca aproape toți oamenii din conducerea partidului care au fost validați electoral, care au adus voturi pentru PNL, să fie dați la o parte pentru venetici și oportuniști”, a scris Veștea pe Facebook.

Aceasta, în condițiile în care vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul interimar Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL și candidează pentru funcții de vicepremieri.

„Doi oameni care au intrat literalmente ieri în partid, unul dintre ei trecut deja prin alte trei formațiuni politice (toate progresiste), devin parte din cea mai restrânsă conducere a partidului din istoria recentă. Nu e de mirare că, foarte probabil, în curând, și la propriu, și la figurat, dacă ceva nu se schimbă, PNL va deveni brelocul USR”, a continuat Veștea.

„Liberali vechi, care sunt în partid de 20–30 de ani, poate chiar de la momentul în care partidul a fost refondat după căderea comunismului, nu își găsesc un loc, fiind tratați cu dispreț. Mai rău, nu primesc nici măcar posibilitatea de a se exprima, pentru că o armată de boți atacă online fără încetare într-un desant care ne aduce aminte de modul în care a ajuns Călin Georgescu în turul II al alegerilor prezidențiale din 2024. Sunt convins că, la un moment dat, instituțiile vor reuși să pună capăt acestei dezlănțuiri nefirești.

Îngrozitor este că, din dorința domnului Bolojan de a deveni președinte al țării în anul 2030, dacă PNL va rămâne în această zodie nefastă, partidul va fi transformat într-un buzdugan menit să pulverizeze încrederea în instituțiile statului român. Deja, acest proces este vizibil prin atacurile dezlănțuite și nejustificate împotriva Președintelui, împotriva Justiției, împotriva Parlamentului și, în general, împotriva oricui îndrăznește să nu fie de acord cu domnul Bolojan”, a scris Veștea.

El are și un mesaj pentru „liberalii care se simt dezamăgiți”: „Partidul Național Liberal a trecut prin lupte și mai grele și a ieșit învingător”.

„Sper ca, în cel mai scurt timp posibil, să avem un Guvern pe care îmi asum să îl conduc cu responsabilitate, în spiritul valorilor pe care acest partid le apără de peste 150 de ani. Din acest Cabinet, sigur vor face parte mai mulți liberali decât din Guvernul Bolojan sau din noua conducere care se prefigurează pentru Partidul Național Liberal.

Sunt optimist că, odată cu instalarea noului Guvern, multe dintre relele petrecute în ultima perioadă vor fi spălate și îndreptate. Așa cum am spus, prioritatea acum este guvernarea României și, după atingerea acestui obiectiv, vom putea discuta pe îndelete și despre ce se întâmplă în PNL”, a mai scris Veștea.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
explozii in ucraina
2
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de...
Magyar Zelenski
3
Lovitură pentru Kiev la summitul UE: Peter Magyar a intervenit în ultimul moment și a...
SUA Iran
4
„E doar începutul”. Acordul SUA - Iran redesenează harta Orientului Mijlociu: Teheranul...
Chung Biu (Bill) Yuen, Chi Leung (Peter) Wai
5
Doi foști polițiști, condamnaţi la Londra la opt şi zece ani de închisoare pentru spionaj...
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu credeați până acum, începeți să credeți”
Digi Sport
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu credeați până acum, începeți să credeți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID13589-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Dragoș Pîslaru explică de ce s-a înscris în PNL. „Reformele majore nu pot fi realizate de unul singur”
oana gheorghiu face declaratii
Oana Gheorghiu: Sunt alături de Ilie Bolojan şi de românii care vor modernizarea României, oprirea risipei şi eliminarea privilegiilor
Ludovic Orban.
Orban susține că va fi „o victorie categorică a lui Bolojan” în Congresul PNL. Ce spune despre decizia lui Ciucu de a nu candida
ludovic orban sustine un discurs
Ludovic Orban: E evidentă o schimbare de atitudine din partea lui Nicușor Dan. Guvernul Veștea depinde de 25 de voturi de la AUR
ilie bolojan parlament
Primul mesaj al lui Bolojan după ce și-a depus candidatura pentru șefia PNL. Care este obiectivul anunțat
Recomandările redacţiei
Vicepreşedintele american, JD Vance.
Anunțul făcut de JD Vance după ce Iranul decis să închidă din nou...
un om tine un peste
Alertă în Grecia: un pește periculos ajunge aproape de mal și poate...
corveta
Cum arată noua navă de luptă a României, corveta „Contraamiral August...
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski a returnat Poloniei decoraţia retrasă de Karol...
Ultimele știri
Lasconi, către Nicuşor Dan: Dacă nu ieşiţi acum, asumându-vă responsabilitatea deciziilor, veţi fi primul preşedinte demis
„Mi-au furat 36 de ani din viață”. Un bărbat închis pe nedrept va primi 2,5 milioane de euro despăgubiri de la statul spaniol
Un șofer băut din Vâlcea a lovit trei mașini și a rănit trei pietoni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Mama plângea și am întrebat-o dacă o să mor. Răspunsul l-am știut din expresia ei". Minte liberă într-un...
Cancan
ANUNȚUL făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie 😲
Fanatik.ro
Atenție Craiova, adversarul din Liga Campionilor a marcat de 8 ori în ultimul meci
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Povestea de viață impresionantă a primei americance care a arbitrat la o Cupă Mondială masculină. Cum și-a...
Adevărul
Naționala de fotbal a României la Mondialul jucat sub semnul fascismului. Dramatism și ghinion pentru...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Negocieri finale: Răzvan Lucescu semnează și va câștiga peste 3,5 milioane de euro pe an!
Pro FM
Dua Lipa, primele poze de la nunta de vis din Italia. Rochie de mireasă cu spatele gol, voal lung și multă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița care a convins-o pe Cameron Diaz să devină mamă. „Te iubesc pentru asta”
Adevarul
Ce se întâmplă când mănânci usturoi în fiecare zi. Efecte pe termen scurt și lung
Newsweek
Ce bani ai strâns la pensie după un an de muncă dacă ai avut salariu minim, mediu sau 10.000 lei/lună?
Digi FM
Bacteria periculoasă se răspândește în Marea Neagră. Ce trebuie să știe turiștii înainte de a intra în apă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sângerările gingivale sunt mai periculoase decât crezi. Legătura surprinzătoare cu infarctul, AVC-ul și...
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Cine este Ines de Ramon, "ancora" care l-a ajutat pe Brad Pitt să se vindece după divorțul de Angelina Jolie
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...