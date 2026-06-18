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Veștea s-a răzgândit, nu mai depune programul de guvernare și lista miniștrilor la Parlament: „Nu este momentul pentru decizii pripite”

Data actualizării: Data publicării:
2026-06-15-1467
Adrian Veștea Foto: Inquam Photos / George Calin
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Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat joi după-masă că nu se mai grăbește cu depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri la Parlament, cum anunțase cu mai puțin de o zi în urmă. Veștea spune că „nu este momentul pentru decizii pripite” și că va continua negocierile „până la finalizarea programului de guvernare și a echipei guvernamentale”.

„Seriozitatea și echilibrul sunt principiile care trebuie să ne ghideze în această perioadă. Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței. Voi folosi responsabil timpul pe care îl am la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susțină relansarea economiei, creșterea nivelului de trai al românilor și restabilirea echilibrului bugetar.

Înțeleg așteptările oamenilor după mai bine de o lună și jumătate de instabilitate politică. Românii își doresc soluții și rezultate. Însă discutăm despre viitorul Guvern al României și despre direcția în care va merge țara în anii următori. Tocmai de aceea, fiecare decizie trebuie analizată cu responsabilitate și luată în interesul pe termen lung al României.

Îmi asum continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului de guvernare și a echipei guvernamentale.

Fără improvizații. Fără excese. Fără decizii dictate de emoție sau de grabă. Cu seriozitate și echilibru - valorile care vor defini actul de guvernare pe care îl voi conduce cu sprijinul și încrederea Parlamentului”, a scris Adrian Veștea joi, pe Facebook.

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Cu mai puțin de o zi înainte, miercuri seară, Adrian Veștea anunțase că joi dimineață va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

„Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm ţintele asumate privind deficitul şi să prezentăm un plan realist, aplicabil şi sustenabil”, afirma Adrian Veștea.

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Editor : B.P.

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