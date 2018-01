Vice PSD: Tindem să devenim un partid de scandalagii și oportuniști

Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății și vicepreședinte al PSD la nivel național, arată, referindu-se la tensiunile dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, că „lucrurile ne scapă de sub control”. Totodată, Bănicioiu își avertizează colegii că nu pot „schimba premieri și guverne la fiecare șase luni”.

Vicepreședintele social-democrat mai arată, într-o postare pe contul său de Facebook, că „PSD era un partid al oamenilor competenți, iar acum tindem să devenim... un partid de scandalagii și oportuniști!”.

„Eu cred că lucrurile ne scapă de sub control într-un mod brutal și riscăm să ne pierdem busola! Am schimbat un premier (pe nu știu ce motiv), am schimbat miniștrii (sic!), am dat mulți colegi afară (pe motive puerile și orgolii rănite) și la final ce am realizat? Guvernăm mai bine!? Facem ce se așteaptă oamenii de la noi !? Nu putem schimba premieri și guverne la fiecare 6 luni... Nu pentru a ne regla orgoliile între noi ne-au votat oamenii!”, mai scrie Nicolae Bănicioiu.