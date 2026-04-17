Live TV

Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre Hidroelectrica, fie habar n-are ce vorbeşte, fie e ticălos

Data publicării:
Briefing de presa privind reorganizarea mai multor companii de stat organizat de vicepremierul Oana Gheorghiu, in Bucuresti, 16 aprilie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă, vineri, că atunci când cineva spune că „ne vindem ţara" vorbind despre Hidroelectrica, înseamnă că fie habar n-are ce vorbeşte, fie e pur şi simplu ticălos, referitor la acuzaţiile aduse de PSD guvernului. Ea arată că privatizarea unor mici procente din acţiuni aduce incredibil de mari beneficii pentru România şi pentru români, pentru că scoate compania din faliment şi generează profit, transparenţă şi bună guvernanţă.

„Hidroelectrica 2011: profit 6,4 milioane lei. Hidroelectrica 2012: băgată în insolvenţă, cu pierdere 508 milioane lei şi datorii de 4,33 miliarde lei. Cea mai mare companie de energie din România, pusă pe butuci prin contracte cu intermediari privaţi care scoteau valoarea din companie cu complicitatea şi ajutaţi de incompetenţa statului. Activele erau excepţionale. Guvernanţa? Inexistentă. Activele erau ale noastre, ale cetăţenilor, dar banii se duceau altundeva”, scrie vicepremierul Oana Gheorghiu pe Facebook.

Vicepremierul explică ce s-a schimbat după listarea la Bursă din iulie 2023: „Statul n-a vândut nimic din pachetul său. În schimb, Fondul Proprietatea - un acţionar privat - şi-a vândut cei 20% ai lui. Statul român deţine în continuare 80% din Hidroelectrica. Exact ca înainte. Diferenţa e că acum compania nu mai poate ascunde nimic. Raportări financiare publice în fiecare trimestru. Contractele importante - aprobate de acţionari. Managementul răspunde în faţa a zeci de mii de oameni şi a Autorităţii de Supraveghere Financiară. Contractele dezavantajoase cu intermediari? Imposibile”, spune Oana Gheorghiu.

Ea menţionează că asta a însemnat, concret, că Hidroelectrica în 2011 avea un profit 6.400.000 lei iar Hidroelectrica din 2023, un profit de 6.400.000.000 lei.

„Adică de la milioane, la miliarde şi de 1.000 de ori mai mult pentru România. Vorbim de aceleaşi active, dar de o guvernanţă cu totul diferită. Dividende încasate de statul român: 2022 (pre-listare): 3,06 miliarde de lei; 2024 (post-listare): 5,03 miliarde de lei. Într-un singur an, dintr-o singură companie, bugetul public a primit echivalentul a peste 1 miliard de euro”, explică vicepremierul.

Oana Gheorghiu precizează şi ce câştigă românii: „Toţi salariaţii cu pensie privată Pilon II sunt deja acţionari de facto la Hidroelectrica. Fondurile de pensii deţin împreună 11% din companie. Aproximativ 8 milioane de români beneficiază direct, în fiecare an, din dividendele Hidroelectrica - prin pensia lor. Dacă ai cumpărat acţiuni la listare, ai +30% în mai puţin de 3 ani, plus dividende anuale de 6–8%. Dacă nu ai nici pensie privată, nici acţiuni, atunci miliardele de dividende pe care statul le primeşte în fiecare an finanţează spitale, şcoli şi pensii de stat”, menţionează Gheorghiu.

Vicepremierul arată că acţionarii Hidroelectrica sunt 80% - statul român, 11% - fondurile de pensii ale românilor iar diferenţa de 9%: 54.000 de investitori români individuali şi fonduri internaţionale care au adus capital străin în România.

„Hidroelectrica este modelul de succes prin care putem transforma companiile româneşti din găuri negre în entităţi profitabile pentru români. Pentru că evoluţia Hidroelectrica demonstrează ce se întâmplă atunci când reprezentanţii statului nu mai pot ascunde mizeria sub preş. Privatizarea unor mici procente din acţiuni aduce incredibil de mari beneficii pentru România şi pentru români pentru că scoate compania din faliment şi generează profit, transparenţă şi bună guvernanţă. Când cineva spune că „ne vindem ţara" vorbind despre Hidroelectrica, înseamnă că fie habar n-are ce vorbeşte, fie e pur şi simplu ticălos. Nu, nu vinde nimeni ţara, ci introducem mecanisme prin care ne asigurăm că bunurile statului nu mai sunt prăduite de băieţii deştepţi trimişi de partid. Pentru că aceste companii sunt companiile românilor şi României, nu companiile partidului”, afirmă Oana Gheorghiu.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat vineri că social-democraţii se opun vânzării companiilor de stat profitabile şi a precizat că l-a rugat pe Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, să depună, luni, în Parlament, un proiect de lege prin care să fie interzisă timp de doi ani vânzarea de acţiuni la companiile de stat profitabile.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Digi Sport
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
