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Vicepremierul Marian Neacşu, de Ziua Internațională a Mării Negre: Pentru România, marea ţine de identitatea naţională

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Nave militare în Marea Neagră. Foto: Facebook/MApN
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Marea Neagră ţine, pentru România, de identitatea naţională şi este o resursă „esenţială” pentru dezvoltarea economică, iar pentru Uniunea Europeană şi NATO reprezintă o regiune strategică pentru securitate, stabilitate şi conectivitate, a transmis sâmbătă vicepremierul Marian Neacşu, ministru al Afacerilor Interne.

Neacşu a subliniat, cu prilejul Zilei Internaţionale a Mării Negre, că toate acestea depind de aceeaşi condiţie - o mare „sigură”.

Potrivit acestuia, pentru Ministerul Afacerilor Interne, Marea Neagră înseamnă muncă zilnică şi responsabilitate permanentă.

„Aici supraveghem frontiera externă a Uniunii Europene şi a NATO, combatem traficul de droguri, de arme şi de persoane şi intervenim pentru a salva vieţi”, a spus ministrul de Interne.

El a amintit că, în urmă cu 30 de ani, la Istanbul, cele şase state riverane semnau Planul Strategic de Acţiune pentru protejarea Mării Negre, dar realităţile regiunii s-au schimbat "profund" de atunci.

„Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei afectează siguranţa navigaţiei, infrastructura critică şi mediul marin. Incidentele recente confirmă că aceste riscuri sunt reale şi imediate. Răspunsul statului trebuie să fie la fel de concret: coordonat, rapid şi eficient. MAI contribuie direct la acest răspuns prin Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă, Poliţia Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General de Aviaţie şi celelalte structuri cu atribuţii în domeniu”, a completat Marian Neacşu, potrivit Agerpres.

Viceprim-ministrul a menţionat că, în ultimele trei luni, efective ale Ministerului de Interne au acţionat pe mare pentru salvarea unor marinari aflaţi în dificultate.

„În august, echipajele noastre au evacuat un marinar rănit de pe o platformă de extracţie din larg şi au transportat la spital o persoană aflată în dificultate la bordul unei nave din zona Neptun Deep. În octombrie, trei marinari răniţi de pe nava Royad Mammadov au fost recuperaţi prin troliere şi aduşi la ţărm pentru îngrijiri medicale. Cinci membri ai echipajului navei Wine Trader au fost preluaţi, cu sprijinul unei echipe medicale, şi transportaţi la Constanţa, în timp ce pompieri specializaţi au fost coborâţi pe nava avariată pentru a-i căuta pe ceilalţi. Pe 24 octombrie, am intervenit pentru căutarea marinarilor dispăruţi după incidentul în care a fost implicată nava Khoryv. Fiecare dintre aceste misiuni a cerut pregătire, curaj şi coordonare între instituţii. Le mulţumesc tuturor celor care au participat la ele şi colegilor care îşi fac datoria în fiecare zi, inclusiv în condiţii extrem de dificile. Profesionalismul lor este cea mai solidă garanţie pe care o putem oferi cetăţenilor”, a indicat el.

Potrivit viceprim-ministrului, priorităţile Ministerului Afacerilor Interne sunt: cooperare interinstituţională strânsă între MAI, Ministerul Apărării Naţionale, autorităţile maritime şi celelalte instituţii competente, cu supraveghere coordonată şi intervenţii comune, inclusiv pentru protejarea infrastructurii critice; schimb rapid de informaţii, astfel încât fiecare instituţie să acţioneze pe baza aceleiaşi imagini operative; tehnologie modernă de supraveghere şi analiză, alături de mijloace aeriene şi navale, pentru identificarea timpurie a riscurilor, precum şi capacitate de intervenţie consolidată - echipamente, pregătire şi timp de reacţie.

„Apartenenţa României la NATO şi la Uniunea Europeană ne oferă cadrul pentru a întări cooperarea regională şi aliată, pentru a proteja libertatea navigaţiei şi pentru a creşte rezilienţa în faţa ameninţărilor hibride. Pentru Ministerul Afacerilor Interne, protejarea vieţii şi a siguranţei oamenilor rămâne prioritatea fundamentală. Asta înseamnă pregătire permanentă, reacţie rapidă şi cooperare reală între instituţii. Este angajamentul nostru, la Marea Neagră şi oriunde cetăţenii au nevoie de noi”, se mai arată în mesajul ministrului Afacerilor Interne, Marian Neacşu.

Editor : B.E.

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