Vicepremierul Marian Neacșu, care are acum puteri sporite în Guvern, propune un soi de naționalizare a companiilor private, pe care tot statul le-ar declara strategice.

Un proiect de lege aflat pe masa senatorilor forțează firmele să anunțe statul că vor să vândă unui investitor privat, iar Guvernul primește dreptul să blocheze tranzacțiile și chiar să cumpere cu prioritate firme considerate de interes național. Adică, din domeniul energiei, din apărare sau IT.

Inițiativa vicepremierului Marian Neacșu nu a fost bine primită în mediul de afaceri, dar nici în Guvern.

Ministerul Finanțelor avertizează că măsura ar putea crește cheltuielile bugetare. Iar Ministerul Justiției atrage atenția asupra unor probleme de constituționalitate și vorbește despre riscuri aduse dreptului de proprietate, pieței libere și separării puterilor în stat.

Inițiatorul proiectului, Marian Neacșu, dă asigurări că nu este vorba despre o naționalizare.

„Ce presupune situația pe care am inițiat-o prin actul normativ respectiv, și vreau să fie foarte clar înțeleasă, pentru că am văzut că este tratată fie rău intenționat, fie neștiutor. În proiectul respectiv, prezervarea interesului statului se face la o societate care este declarată strategică, de interes național, și intervine statul numai în măsura în care își prezervă un drept de preempțiune și numai în măsura în care cel care deține bunul, activul respectiv, sau acțiunile respective le pune în vânzare. Adică nu este naționalizare. Nu vine statul să spună că dacă ți-a oferit domnul 100 de milioane, eu îți dau 50 și îmi dai mie că eu sunt statul.”, a declarat vicepremierul Marian Neacșu.

Editor : Liviu Cojan