Vicepremierul Oana Gheorghiu are trei noi consilieri onorifici

Doina Popescu, Cristian Tudor Băcanu şi Vasile Ţiple au fost numiți consilieri onorifici ai vicepremierului Oana Gheorghiu.

Deciziile de numire, semnate de premierul Ilie Bolojan, au fost publicate în Monitorul Oficial. Activitatea celor trei este neremunerată.

Și liderul partidului DREPT Vlad Gheorghe a fost numit, vineri, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Fostul europarlamentar USR se va ocupa de reforma administrativă și relația Executivului cu zona metropolitană București-Ilfov.

„Începând cu data de 2 februarie, se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Vlad Dan Gheorghe. Activitate domnului Vlad Dan Gheorghe este neremunerată”, arată decizia publicată în Monitorul Oficial.

