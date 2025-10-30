Live TV

Vicepremierul Oana Gheorghiu, exclusiv la Digi24 la ora 19:00

Data publicării:
oana gheorghiu asociatia daruieste viata

 Fondatoarea ”Dăruiește Viață”, proaspăt numită în Guvernul Bolojan, va fi în direct la ”Ediție specială” cu Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru.

Gheorghiu va vorbi despre planurile sale, în noua calitate de responsabilă cu reforma în Executivul condus de Ilie Bolojan.

Vedeți, în direct la Digi24, cum răspunde contestatarilor săi, celor care o critică pentru pozițiile dure luate împotriva președintelui SUA, Donald Trump.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
1
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
2
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
3
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
4
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
5
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
Doar 4 cuvinte: cum și-a numit Victor Pițurcă soția, pe care a înșelat-o timp de 16 ani
Digi Sport
Doar 4 cuvinte: cum și-a numit Victor Pițurcă soția, pe care a înșelat-o timp de 16 ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan
După AUR, și PSD l-a chemat în Parlament pe Bolojan. Ce explicații...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Compania Distrigaz, pusă sub acuzare pentru explozia din Rahova. Cum...
Horatiu Potra
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte...
un politist scrie o amenda
Procedura prin care se plătesc amenzile contravenționale a fost...
Ultimele știri
Primarul Craiovei: „OUG52 interzicea târgurile de Crăciun. Nu vreți să știți ce crize au fost. Bolojan a zis: ne omoară Olguța pe toți”
„Marșul celor un milion de oameni”. Israelienii ultraortodocși protestează în Ierusalim față de planurile de înrolare în Armată
1000 de locuințe au rămas fără gaze în sectorul 1, din cauza unei avarii provocate de o firmă de construcţii care făcea săpături
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
Operațiune sângeroasă în favelele din care provin Ronaldo, Adriano și Romario! Peste 130 de decese într-o...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
Ce distanță trebuie să fie între centrala pe gaz și aragaz, conform normelor legale
Digi FM
Colectiv. Arafat şi Bănicioiu, anchetă clasată după opt ani. Piedone, un an de închisoare, apoi achitare. Au...
Digi Sport
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la...
Pro FM
Motivul surprinzător pentru care Katy Perry a fost atrasă de Justin Trudeau. Relație nouă, dar deja serioasă...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
CCR nu publică motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor, motiv pentru care România riscă să piardă...
Newsweek
Tabelul care arată când poți ieși la pensie în funcție de anul nașterii. Cum știi ce vechime ai?
Digi FM
Ministrul Sănătăţii, după moartea Ștefaniei Szabo: “De ce făcea şapte gărzi pe lună sau de ce altcineva făcea...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Reacția unui papagal atunci când stăpâna sa taie un tort în formă de pasăre: „E incredibil. Sigur e făcut cu...
Film Now
Mila Kunis, adevărul despre motivele care au determinat-o să spună ani întregi că e din Rusia, deși s-a...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles