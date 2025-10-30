Vicepremierul Oana Gheorghiu, exclusiv la Digi24 la ora 19:00 Data publicării: 30.10.2025 15:23 Fondatoarea ”Dăruiește Viață”, proaspăt numită în Guvernul Bolojan, va fi în direct la ”Ediție specială” cu Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Gheorghiu va vorbi despre planurile sale, în noua calitate de responsabilă cu reforma în Executivul condus de Ilie Bolojan.Vedeți, în direct la Digi24, cum răspunde contestatarilor săi, celor care o critică pentru pozițiile dure luate împotriva președintelui SUA, Donald Trump. Editor : A.D.V. Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt... 2 MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu 3 MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie... 4 Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din... 5 Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...