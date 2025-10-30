Vicepremierul Oana Gheorghiu, exclusiv la Digi24 la ora 19:00

Fondatoarea ”Dăruiește Viață”, proaspăt numită în Guvernul Bolojan, va fi în direct la ”Ediție specială” cu Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru.

Gheorghiu va vorbi despre planurile sale, în noua calitate de responsabilă cu reforma în Executivul condus de Ilie Bolojan.

Vedeți, în direct la Digi24, cum răspunde contestatarilor săi, celor care o critică pentru pozițiile dure luate împotriva președintelui SUA, Donald Trump.

