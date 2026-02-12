Live TV

Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de anul viitor. Depinde de PNL

Data publicării:
tanczos barna
Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, joi, că în opinia sa Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de anul viitor, ca premeir, el adăugând că depinde de PNL, pentru că este singura formaţiune care poate să facă această schimbare. Barna a menţionat că lucrează zilnic cu premierul Bolojan şi e mult mai puţin flexibil decât alţii.

Vicepremierul UDMR Tanczos Barna a declarat la Europa FM, despre premierul Ilie Bolojan că „este singurul care, anul trecut, în iulie, şi-a asumat acest mandat”. „Nimeni n-a vrut, în afară de dânsul, să se sacrifice. Nu s-a pus problema ca cineva de la UDMR să fie premier. Dar, de la celelalte partide, nimeni nu a dorit să vină să fie premier într-o perioadă în care era foarte clar că vor veni decizii nepopulare. Dânsul şi-a asumat acest lucru. Acest lucru trebuie respectat în continuare, chiar dacă într-adevăr, deciziile luate generează foarte multă nemulţumire şi foarte multe critici la adresa dânsului”, a precizat vicepremierul UDMR, potrivit News.ro.

Întrebat dacă i se pare omul potrivit la locul potrivit în acest moment, Tanczos Barna a spus că „anul trecut, nu s-a găsit nimeni altcineva”.

„Nu s-a găsit niciun politician care să se înhame la această activitate de premier, într-o perioadă în care din discuţiile, din coaliţia care era în formare şi din dialogul cu Comisia Europeană, erau foarte clare lucrurile, Comisia nu o să facă niciun pas înapoi dacă nu creştem TVA-ul, si atunci chiar eram ameninţaţi cu suspendarea fondurilor europene. Este omul care şi-a asumat acest lucru, care a avut subţinerea coaliţie şi cu care mergem înainte şi lucrăm zi de zi”, a explicat el.

Tanczos Barna a ţinut să precizeze că lucrează zilnic cu premierul Ilie Bolojan.

„Încerc să-l conving dacă am impresia că eu am dreptate, să-l conving. Am situaţii când reuşesc, situaţii când nu reuşesc, nu este un om uşor de convins. Pot să spun că este mai puţin sau mult mai puţin flexibil decât alţii, dar este stilul dânsului, era cunoscut acest lucru, nu a apărut din neant, a venit de la Oradea, unde ştim cum a condus acel oraş. (..) Toată lumea ştia că este un om hotărât şi cu o filozofie foarte clară, dânsul crede foarte mult în eficientizarea instituţiilor publice prin reducerea cheltuielilor. Asta a făcut şi la Oradea, şi la Consiliul Judeţean. Era de aşteptat că o să facă acelaşi lucru, este consecvent şi destul de hotărât. E greu să-l abaţi de pe drumul pe care a pornit”, a adăugat vicepremierul UDMR.

Potrivit lui Tanczos Barna, Ilie Bolojan „are toate şansele să prindă rotativa guvernamentală din aprilie anul viitor”. „Eu cred în continuare că are toate şansele. Acum, sigur, depinde de PNL. Singura formaţie politică care poate să facă această schimbare este PNL-ul”, a menţionat Barna.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump
1
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
3
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
drapel steag spania romania
4
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează...
centrala pe carbune
5
Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe...
A făcut anunțul în privința Rusiei, după declarațiile care au scandalizat Europa: ”Poziția noastră e clară”
Digi Sport
A făcut anunțul în privința Rusiei, după declarațiile care au scandalizat Europa: ”Poziția noastră e clară”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tanczos Barna
Tanczos Barna: Nu cred că este momentul acum să ieşim de la guvernare. Ne-ar ajuta un pic de încredere reciprocă în coaliţie
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
USR și PNL acuză PSD că blochează reforma administrației. Seidler: „În Coaliție a fost acord”. Muraru: „Tergiversări de 150 de zile”
sigla psd
PSD cere Guvernului să abandoneze austeritatea în instituții: „Ne opunem tăierilor de salarii fără excepții”
Screenshot 2026-02-12 at 13.50.22
Scandal între foști colegi din USR. Ghinea: „Vlad Gheorghe este o cârțită a sistemului”. Cum răspunde actualul consilier al lui Bolojan
Michael McGrath
Comisarul european Michael McGrath, în vizită la București. Discuții astăzi cu Bolojan, Țoiu și Marinescu despre statul de drept
Recomandările redacţiei
Tanc Leopard
„Ca în 1941”. Un fost șef NATO cere trecerea economiilor în regim de...
Engineer or technician work at small modular nuclear reactors power plant
Nuclearelectrica a dat aprobare finală pentru reactoarele modulare de...
Ședință a Guvernului Bolojan.
Nou blocaj la Guvern: unii demnitari se opun tăierilor. Ministerul...
crime bulgaria
Misterul crimelor de la Petrohan: Înşelăciune sau o sectă? Ce a...
Ultimele știri
Fostul ministru de interne al Franței Bruno Retailleau, candidat la prezidenţiale, promite un referendum privind imigraţia
China interzice vânzarea mașinilor mai ieftin decât a costat fabricarea lor
Idei de cadouri și experiențe de Valentine’s Day: Inspirație pentru Ziua Îndrăgostiților 2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob 😢 Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu...
Fanatik.ro
O masterandă în AI dislexică acuză de discriminare și hărțuire conducerea Facultății de Matematică din...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
De față cu soțul ei a spus că îl iubește pe Novak Djokovic. Cine este femeia care nu s-a ferit de cuvinte
Adevărul
Ne urăsc sau ne iubesc? Adevărul nefiltrat despre ce cred ucrainenii despre români aflat direct de pe...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
"Exact ca Mike Tyson". Jennifer Garner dezvăluie că a mușcat un coleg de ureche, la filmări: "Nu mă enervați!"
Adevarul
„Un nou record de distanță”. Dronele ucrainene au lovit o rafinărie Lukoil din Republica Komi, situată în...
Newsweek
Calcul greșit. Casa de Pensii, obligată să recunoască unui pensionar 5 ani de grupa I de muncă. Cum a reușit?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Katie Holmes, mesaj scris "cu inima grea", după moartea lui James Van Der Beek: "Recunoscătoare că am...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online