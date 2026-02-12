Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de anul viitor. Depinde de PNL

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, joi, că în opinia sa Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de anul viitor, ca premeir, el adăugând că depinde de PNL, pentru că este singura formaţiune care poate să facă această schimbare. Barna a menţionat că lucrează zilnic cu premierul Bolojan şi e mult mai puţin flexibil decât alţii.

Vicepremierul UDMR Tanczos Barna a declarat la Europa FM, despre premierul Ilie Bolojan că „este singurul care, anul trecut, în iulie, şi-a asumat acest mandat”. „Nimeni n-a vrut, în afară de dânsul, să se sacrifice. Nu s-a pus problema ca cineva de la UDMR să fie premier. Dar, de la celelalte partide, nimeni nu a dorit să vină să fie premier într-o perioadă în care era foarte clar că vor veni decizii nepopulare. Dânsul şi-a asumat acest lucru. Acest lucru trebuie respectat în continuare, chiar dacă într-adevăr, deciziile luate generează foarte multă nemulţumire şi foarte multe critici la adresa dânsului”, a precizat vicepremierul UDMR, potrivit News.ro.

Întrebat dacă i se pare omul potrivit la locul potrivit în acest moment, Tanczos Barna a spus că „anul trecut, nu s-a găsit nimeni altcineva”.

„Nu s-a găsit niciun politician care să se înhame la această activitate de premier, într-o perioadă în care din discuţiile, din coaliţia care era în formare şi din dialogul cu Comisia Europeană, erau foarte clare lucrurile, Comisia nu o să facă niciun pas înapoi dacă nu creştem TVA-ul, si atunci chiar eram ameninţaţi cu suspendarea fondurilor europene. Este omul care şi-a asumat acest lucru, care a avut subţinerea coaliţie şi cu care mergem înainte şi lucrăm zi de zi”, a explicat el.

Tanczos Barna a ţinut să precizeze că lucrează zilnic cu premierul Ilie Bolojan.

„Încerc să-l conving dacă am impresia că eu am dreptate, să-l conving. Am situaţii când reuşesc, situaţii când nu reuşesc, nu este un om uşor de convins. Pot să spun că este mai puţin sau mult mai puţin flexibil decât alţii, dar este stilul dânsului, era cunoscut acest lucru, nu a apărut din neant, a venit de la Oradea, unde ştim cum a condus acel oraş. (..) Toată lumea ştia că este un om hotărât şi cu o filozofie foarte clară, dânsul crede foarte mult în eficientizarea instituţiilor publice prin reducerea cheltuielilor. Asta a făcut şi la Oradea, şi la Consiliul Judeţean. Era de aşteptat că o să facă acelaşi lucru, este consecvent şi destul de hotărât. E greu să-l abaţi de pe drumul pe care a pornit”, a adăugat vicepremierul UDMR.

Potrivit lui Tanczos Barna, Ilie Bolojan „are toate şansele să prindă rotativa guvernamentală din aprilie anul viitor”. „Eu cred în continuare că are toate şansele. Acum, sigur, depinde de PNL. Singura formaţie politică care poate să facă această schimbare este PNL-ul”, a menţionat Barna.

