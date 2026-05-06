Exclusiv Vicepreședinte PE: Suntem ca Ungaria acum o lună. Odată venită extrema dreaptă la putere, greu se mai lasă dusă

Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a spus la Digi24 că, la Bruxelles, criza politică din România „se vede destul de rău”. El spune că România este în situația Ungariei dinainte de alegerile din 12 aprilie, pierdute de fostul premier Viktor Orban și că, dacă extrema dreaptă ajunge la putere, va rămâne acolo pentru mult timp.

„Au fost vizite anulate, întâlniri cu înalți oficiali europeni care nu mai au loc și se vede și că nu prea este poftă de formare de guvern, pentru că mai mult auzim de la partide cu cine nu vor să facă alianțe de guvernare decât cu cine vor să facă și devine din ce în ce mai greu pentru cetățean să înțeleagă, pentru că cetățenii așteaptă rezolvări la criza economică, socială, energetică. Deci va fi complicat, dacă partidele nu arată totuși o disponibilitate să lucreze unele cu altele într-un mod inteligent”, a spus Ștefănuță.

El a spus că dacă această criză economică va fi prelugită, România riscă să piardă fonduri europene.

„Odată, toate cererile de plată care sunt încă în așteptare pentru reforme care nu se vor putea face, pentru că un guvern interimar nu poate da nici ordonanță de urgență și nici nu va avea reforme serioase în plan. Un guvern interimar face doar lucruri de urgență. Asta o dată. Pe mine mă doare sufletul pentru că riscăm să pierdem chiar două treimi din PNRR, deja am pierdut o treime, și mă doare sufletul pentru că banii ăștia nu se mai întorc în România niciodată.

În plus, mai este suspiciunea în privința României, suspiciune care datează din 2024. Nu au mai fost anulate alegeri, în toată lumea e foarte rar să se întâmple așa ceva. Și atunci încă un episod de criză adâncește suspiciunea asta, mai ales că țara noastră a făcut un efort foarte mare să explice europenilor ce s-a întâmplat.Și pare că nici publicul nu e convins încă și nici toți liderii europeni”, a spus Ștefănuță.

„Mai este și o ambiguitate p zona de externe. Ați văzut că o parte din liderii internaționali l-au felicitat pe Simion, o parte au zis: „aoleu, nu e bine”, deci cumva pare că suntem teritoriu de luptă în acest moment. Dincolo de luptele intra-partid suntem mai mult de-atâta. Suntem ca Ungaria acum o lună, numai că Ungaria a ieșit cu bine”, a mai spus europarlamentarul.

Întrebat dacă mai vede posibilă o majoritate prooccidentală, în condițiile în care principalele partide proeuropene spun că nu mai vor să guverneze împreună, Ștefănuță a spus: „Va depinde foarte mult de ce reușește președintele să pună împreună. Eu evident că îmi doresc o majoritate proeuropeană și nu alta, pentru că odată venită extrema dreaptă la putere, greu se mai lasă dusă. Uitați, în Ungaria a sta 16 ani și de-abia, de-abia a reușit să scape”.

