Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD și președintele Consiliului Județean Maramureș, a declarat luni, în direct la Digi24, că Ilie Bolojan încearcă să se poziționeze ca principal adversar al președintelui Nicușor Dan „pentru alegerile viitoare”. El a criticat faptul că Partidul Național Liberal a ajuns la a cincea nominalizare de premier în ultimii șapte ani, considerând situația „absolut hilară”.

Conducerea extinsă a PSD se reunește luni după-amiază, de la ora 15:00. Întrebat dacă va participa la ședință, Zetea a spus:

„Dați-mi voie să fiu eu cel care nu-l audă pe domnul Vestea și să transmit pe de-o parte că mi se pare absolut hilar cum sistemul în România face a cincea nominalizare de prim-ministru din partea Partidului Național Liberal în șapte ani de zile. Este a cincea nominalizare pentru un partid care n-a câștigat alegerile în România, la ultimele alegeri au terminat chiar pe locul trei. Și în continuare tot Partidul Național Liberal primește șansa”.

Vicepreședintele PSD a mai afirmat că la consultările oficiale de la Cotroceni „Partidul Social Democrat nu a spus că nu-și dorește premier (...) și nu refuză sub nicio formă nominalizarea pentru poziția de prim-ministru”.

Întrebat dacă asta înseamnă că președintele PSD Sorin Grindeanu și-a dorit să preia funcția de premier, însă președintele Nicușor Dan nu a fost de acord, el a afirmat: „Dacă președintele României, Nicușor Dan, desemna pe Sorin Grindeanu sau pe altcineva din interiorul Partidului Social Democrat, cu toții ne puneam în spatele acele nominalizări”.

Acesta a precizat, întrebat din nou dacă social-democrații i-au spus clar lui Nicușor Dan să propună un premier de la PSD, că partidul „a spus că nu refuză o nominalizare de prim-ministru. Ce înseamnă asta? Că acceptăm”.

„Partidele nu au venit cu o majoritate clară, asta a spus președintele României, lucru care este adevărat, pentru că în acest moment, după trecerea moțiunii de cenzură, Ilie Bolojan probabil că se simte rănit în propriul său orgoliu legat de trecerea acelei moțiuni de cenzură cu cel mai mare scor împotriva unui prim-ministru. A refuzat orice colaborare, nu cu Partidul Social Democrat, în primul rând cu președintele României”, a spus Zetea.

Aceasta a acuzat că Bolojan „încearcă în această perioadă să se poziționeze ca fiind principalul adversar al lui Nicușor Dan, probabil pentru alegerile viitoare, care sunt peste vreo patru ani de zile, punând în felul acesta propriul său interes mai presus decât interesul României. Este cumva o poliță pe care Ilie Bolojan i-o plătește lui Nicușor Dan”.

Editor : C.S.