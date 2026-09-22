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Exclusiv Vicepreședintele PSD, despre o posibilă guvernare cu AUR: „Putem să ne așezăm la masă cu oricine. Nu avem în plan acest lucru”

Data publicării:
BUCURESTI - CEXN - PALATUL PARLAMENTULUI
Gabriel Zetea. Inquam Photos / George Calin
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Într-o intervenție telefonică la Digi24, vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat că formațiunea nu are în plan o guvernare cu AUR, susținând și faptul că „orice guvern e mai bun decât acest guvern șchiop al domnului Bolojan care a dus economia României efectiv într-o zonă mocirloasă din care va fi extrem de dificil de ieșit”. Acesta a subliniat faptul că, prin hotărârile de partid prin care au exclus colaborarea cu PSD, PNL și USR „împing orice altă formațiune politică în a colabora pentru a găsi o majoritate”.

„Nu există în acest moment un asemenea plan. Pornim de la următorul considerent: orice guvern e mai bun decât acest guvern șchiop al domnului Bolojan care a dus economia României efectiv într-o zonă mocirloasă din care va fi extrem de dificil de ieșit.  

PNL și USR au hotărâri de partid prin care au exclus colaborarea cu Partidul Social Democrat. Ei s-au exclus și de la colaborarea cu celelalte partide. Dacă vrea o majoritate parlamentară în acest moment să facă un guvern, are nevoie de ceilalți, în afară de PNL și USR. Ei sunt cei care împing orice altă formațiune politică în a colabora pentru a găsi o majoritate. PNL și USR au linii roșii, nu le-au exclus niciun moment, cu toate că România se află într-o criză extraordinar de mare”, a spus vicepreședintele PSD, întrebat dacă formațiunea ar putea veni cu varianta unui Guvern cu AUR.

Gabriel Zetea a susținut că PSD poate să se așeze la masa discuțiilor „cu oricine”.

„Nu PSD reevaluează AUR și nici nu cred că are nevoie AUR de evaluarea Partidului Social Democrat. Sunt evaluați de către români. Atâta vreme cât sondajele de opinie arată că AUR se află la o cotă de încredere dublă față de PNL și USR, poate chiar împreună luate cele două partide, ei au evaluarea românilor. Românii nu pot să fie excluși niciodată, iar voința lor este suverană, indiferent de dorința unora sau altora de a exclude anumite partide.

Noi putem să ne așezăm la masă cu oricine. Nu avem în plan acest lucru în acest moment. Noi am încercat să stăm la masă în primul rând cu PNL și USR, dar ei continuă să aibă hotărâri de partid prin care ne spun că exclud colaborarea cu Partidul Social Democrat”.

Declarațiile vicepreședintelui PSD vin în contextul în care premierul desemnat Siegfried Mureşan ajunge astăzi, la ora 16:00, în Parlament, unde are o întâlnire cu senatorii și deputații liberali. Mureșan urmează să le prezinte principalele linii ale programului de guvernare.

Premierul desemnat spune că vrea să discute și cu social-democrații, deși PSD a transmis că nu va vota Guvernul Mureșan în cazul în care cele 10 propuneri adoptate de partid la Sinaia nu sunt incluse în programul de guvernare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a recomandat acestuia să își depună mandatul.

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Editor : A.M.G.

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