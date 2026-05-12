Viceprim-ministrul şi ministrul justiţiei din Israel, Yariv Levin, primit de Ilie Bolojan la Palatul Victoria

Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu viceprim-ministrul și ministrul justiției al Statului Israel, Yariv Levin Foto: gov.ro

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, marţi, la Palatul Victoria, pe vice-prim ministrul şi ministrul justiţiei din Statul Israel, Yariv Leven, aflat în vizită oficială în România, şeful Executivului arătând că România şi Statul Israel sunt legate de o veche colaborare şi prietenie.

Premierul Ilie Bolojan a apreciat cooperarea pragmatică şi dinamică dintre România şi Statul Israel, în contextul în care anul acesta se împlinesc 78 de ani de relaţii diplomatice neîntrerupte, şi a salutat vizita înaltului demnitar israelian în România, cu prilejul Zilei Solidarităţii şi Prieteniei dintre cele două state.

„România şi Statul Israel sunt legate de o veche colaborare şi prietenie. Mulţumesc comunităţii de români din Israel şi comunităţii evreieşti din România, adevărate punţi de legătură între statele noastre, precum şi tuturor celor care au contribuit la bunele noastre relaţii”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

„Israelul este un partener important al României în Orientul Mijlociu”, a adăugat şeful Executivului, menţionând importanţa cooperării economice.

Potrivit Executivului, în cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat şi despre situaţia de securitate din Orientul Mijlociu. „Eforturile diplomatice în curs sperăm că vor conduce la obţinerea unui acord de pace cuprinzător şi la o soluţie pentru reluarea circulaţiei prin Strâmtoarea Ormuz”, a adăugat prim-ministrul României.

De asemenea, premierul a subliniat importanţa promovării valorilor, păcii şi libertăţii şi a reiterat angajamentul Guvernului de a combate antisemitismul, xenofobia şi discursul instigator la ură.

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, din partea României au participat consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminiţa Odobescu, deputatul Silviu Vexler din partea Grupului minorităţilor şi consilierul onorific al prim-ministrului dr. Herman Berkovits, consulul onorific al României în Israel.

