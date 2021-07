Viceprimărița din Sirețel a dat în judecată primăria condusă de soțul ei, pentru 16.500 de lei

Conflict instituțional la primăria Sirețel din județul Iași. Soția viceprimar a dat în judecată primăria condusă de soț pentru a recupera 16.500 de lei, drepturi salariale pentru care spune că nu a fost remunerată timp de 5 luni în 2019, deși a venit la muncă în fiecare zi, la Serviciul de Taxe și Impozite. Conflictul va fi rezolvat în instanță.

Doina Șpaiuc, viceprimarul comunei Sirețel: Eu nu am nicio pretenție, instanța ce o să decidă, asta o să decidă. Eu nu vreau banii comunei, vreau munca mea pe care am prestat-o.

Doina Șpaiuc este viceprimar la Sirețel de anul trecut, după ce soțul ei, Gelu Șpaiuc, a câștigat alegerile locale. A lucrat la primăria din comună din 2005, la Serviciul de Taxe și Impozite, și spune că în 2019 fostul primar a dat-o afară fără motiv și fără o decizie scrisă de încetare a contractului de muncă.

Doina Șpaiuc: Prin mai a zis că mă dă afară. Am zis: foarte bine, mă dați afară, dar dați-mi ceva la mână. Am lucrat mai, iunie, iulie, august, septembrie am stat la muncă. Că dacă nu mi s-a dat nimic...

În noiembrie 2019 a dat în judecată primăria pentru a fi reîncadrată pe post și pentru recuperarea salariilor restante, în valoare de16.500 de lei. Soțul femeii, Gelu Șpaiuc, era viceprimar la acea vreme, dar în 2020 a preluat primăria, precum și litigiul soției.

Gelu Șpaiuc, primarul comunei Sirețel: Dacă mă cheamă, instanța eu sunt obligat prin lege să mă prezint. Eu cum pot să spun acum că nu a fost adevărat? Eram de față când își ducea la îndeplinire sarcinile. I-a trimis lucrări, dar nu îi mai dădea condica să semneze, ca să spună după aceea că a venit în vizită la mine.

Disputa dintre fostul primar și actuala conducere a primăriei Sirețel e cunoscută și de localnici.

-Nu s-au înțeles, nu! Ei se clănțăneau, nu se aveau pe bune. Relații urâte între ei.

-Sigur că are dreptate, că a dat-o afară pe nedrept.

-A fost la muncă ea, a lucrat. A fost la treabă. Dacă ei nu au vrut să o plătească, asta e treaba lor. S-or descurca.

Femeia spune că a primit decizia de încetare a contractului de muncă abia în noiembrie 2019, la o lună după ce a refuzat să mai presteze munca neplătită și după ce a acționat primăria în judecată. Disputa în instanță, între actualul viceprimar și instituția primăriei, se tranșează deocamdată doar prin intermediul avocaților.

Doina Șpaiuc: Nici eu nu m-am prezentat. Am avocat, s-a prezentat avocata.

Reporter: Ați evitat confruntarea directă în instanță?

Doina Șpaiuc: Exact! Exact, da! Acum sunt într-o situație mai rea decât eram înainte pentru că, având în vedere că soțul este acum primar, zice că mă folosesc de el.

Cei 16.500 de lei ceruți în instanță reprezintă doar salariile neachitate pentru 5 luni de muncă. La ultimul termen din luna iunie, instanța a aprobat o expertiză contabilă pentru a stabili cu exactitate câți bani i se cuvin femeii, în condițiile în care susține că din 2018 nu i s-a aprobat nici concediu de odihnă.

