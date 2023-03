Victor Negrescu: Am primit asigurări că Spania acordă o atenţie sporită aderării României la spaţiul Schengen

Eurodeputatul Victor Negrescu a efectuat o vizită de lucru la Madrid pentru a discuta despre includerea aderării României la spaţiul Schengen pe agenda Spaniei atunci când această țară va prelua preşedinţia Consiliului UE, în al doilea semestru al anului, informează Agerpres.

"Am discutat cu mai mulţi oficiali spanioli despre includerea aderării României la spaţiul Schengen, în contextul în care Spania va deţine preşedinţia Consiliului UE în a doua partea a acestui an, în cadrul căreia va organiza cel puţin două consilii de Justiţie şi Afaceri Interne. Una dintre cele mai importante discuţii a fost cu secretarul de stat responsabil de domeniul afacerilor europene şi de viitoarea preşedinţie spaniolă la Consiliul UE, Pascual Navarro Rios, şi am primit asigurări că Spania acordă o atenţie sporită acestui subiect", a menţionat Negrescu în comunicat.

Eurodeputatul din grupul S&D din Parlamentul European se declară convins că, dacă în primele luni ale anului "reprezentanţii României vor fi mai incisivi şi profesionişti în abordare, există premisele unui rezultat pozitiv sub preşedinţia spaniolă".

Negrescu susţine că absenţa subiectului extinderii spaţiului Schengen de pe agenda viitorului consiliu JAI poate constitui o problemă din perspectiva priorităţilor României.

"Din păcate, faptul că la viitorul Consiliu Justiţie şi Afaceri Interne, din 9-10 martie, acest subiect nu a fost inclus pe ordinea de zi ridică multe semne de întrebare şi poate reprezenta o problemă, întrucât un nou vot trebuie pregătit temeinic şi ţine de România să creeze un nou moment în care să existe susţinere pentru o astfel de decizie favorabilă", a apreciat el.

"Din informaţiile pe care le am, preşedinţia suedeză la Consiliul UE ar plănui un posibil vot în luna iunie, dar pentru acest lucru este nevoie de mai multă coerenţă şi de o acţiune diplomatică mai clară din partea României", a menţionat Victor Negrescu.

În cadrul vizitei de lucru de la Madrid, eurodeputatul Victor Negrescu a mai avut o serie de întâlniri cu oficiali ai Regatului Spaniei, între care prim-vicepreşedintele Senatului Regatului Spaniei şi preşedinte al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), Cristina Narbona Ruiz, şi secretarul PSOE pentru politici internaţionale şi cooperare pentru dezvoltare şi vicepreşedinte al Internaţionalei Socialiste, Hana Jalloul Muro.

