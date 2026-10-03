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Victor Negrescu: De ce România trebuie să devină producător de tehnologie militară la Marea Neagră, nu doar beneficiar

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Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European / Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD) afirmă, sâmbătă, că securitatea României la Marea Neagră trebuie să însemne şi o industrie românească de apărare mai puternică. „România nu trebuie să fie doar beneficiarul noilor investiţii europene în apărare, ci trebuie să fie unul dintre statele care produc, dezvoltă tehnologie şi contribuie direct la securitatea Europei”, apreciază Negrescu. El afirmă că România are specialişti în industria de apărare şi trebuie să înceapă să obţină rezultate concrete.

„Securitatea României la Marea Neagră trebuie să însemne şi o industrie românească de apărare mai puternică. Am reunit la Parlamentul European peste 50 de reprezentanţi ai industriei româneşti de apărare şi aeronautice, cercetători şi experţi din instituţiile europene şi NATO pentru a discuta despre ceea ce trebuie să facem concret pentru securitatea Mării Negre şi consolidarea Flancului Estic. Încă o dată s-a confirmat faptul că avem experţi români de valoare”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, europarlamentarul PSD Victor Negrescu.

Acesta afirmă că a insistat în ultimii ani ca Marea Neagră să primească mai multă atenţie la nivel european: „Am susţinut crearea hubului de securitate maritimă şi am făcut demersuri pentru alocarea de fonduri europene pentru operaţionalizarea sa”.

„Acum trebuie să trecem de la planuri la rezultate: un calendar clar, finanţare şi capacităţi concrete pentru protejarea porturilor, infrastructurii energetice şi rutelor comerciale. Investiţiile europene în apărare trebuie să producă efecte şi în economia României”, a mai transmis Negrescu.

Potrivit acestuia, „nu este suficient să cumpărăm echipamente”: „Trebuie să producem mai mult în România, să atragem tehnologie şi investiţii, să integrăm companiile româneşti în lanţurile europene de producţie şi să creăm locuri de muncă bine plătite. Avem ingineri, tehnicieni şi muncitori foarte bine pregătiţi şi trebuie să investim în păstrarea lor şi în formarea unei noi generaţii de specialişti”.

Vicepreşedintele PE consideră că „România nu trebuie să fie doar beneficiarul noilor investiţii europene în apărare”, trebuie să fie unul dintre statele care produc, dezvoltă tehnologie şi contribuie direct la securitatea Europei.

Editor : B.E.

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