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Victor Negrescu, despre rezultatul alegerilor din SUA: Pentru România, miza e mai mare decât pare la prima vedere

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Prim-vicepreședintele PSD.
Prim-vicepreședintele PSD. Foto: Victor Negrescu/ Facebook
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Vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD) afirmă, miercuri, că rezultatul alegerilor din America are mize concrete pentru România – de la finanţarea securităţii europene, prezenţa militară americană, sprijinul pentru Flancul Estic, securitatea Mării Negre, până la relaţiile comerciale dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană. „România trebuie să lucreze eficient atât cu democraţii, cât şi cu republicanii”, este de părere Negrescu. 

„Rezultatul alegerilor americane schimbă raportul de forţe de la Washington. Pentru următorii doi ani, preşedintele Donald Trump va trebui să colaboreze cu un Congres în care democraţii deţin majoritatea în ambele camere. Este o schimbare cu implicaţii concrete. Congresul adoptă legislaţia şi aprobă bugetele federale, Senatul confirmă numeroase numiri importante, iar majorităţile parlamentare pot influenţa priorităţile de politică externă, apărare şi economie”, a scris, miercuri, pe Facebook, vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu. 

Potrivit acestuia, pentru România, miza este mai mare decât pare la prima vedere: „Vorbim despre finanţarea securităţii europene, prezenţa militară americană, sprijinul pentru Flancul Estic, securitatea Mării Negre şi relaţiile comerciale dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană”. 

„Fac parte din Delegaţia Parlamentului European pentru relaţiile cu Statele Unite şi am înţeles, din dialogul cu partenerii americani, că influenţa politică la Washington se construieşte prin relaţii constante cu ambele partide, cu membrii Congresului, cu administraţia şi cu reprezentanţii statelor americane. Din păcate, la Bucureşti, unii politicieni şi comentatori politici au fost mult prea partizani şi au ignorat nevoia unei abordări echilibrate. Văd deja cum unii dintre cei care se declarau republicani convinşi până ieri îşi schimbă brusc discursul la televizor şi se laudă cu relaţii în tabăra democrată pe care nu le-au avut niciodată”, a mai transmis social-democratul. 

Potrivit acestuia, noua majoritate va aduce şi schimbări în conducerea comisiilor parlamentare, inclusiv a celor care gestionează politica externă, apărarea şi bugetele. 

„Pentru diplomaţia românească, acest lucru înseamnă interlocutori noi şi necesitatea consolidării relaţiilor politice şi instituţionale. Poate că a venit timpul să ne schimbăm şi noi abordarea. 

Există şi o lecţie politică mai largă. Alegerile au demonstrat încă o dată importanţa preocupărilor economice şi sociale ale cetăţenilor. Costul vieţii, preţurile şi siguranţa economică au fost teme centrale ale campaniei americane. Sunt subiecte la fel de relevante pentru europeni şi pentru români. Au fost, de altfel, printre temele care au contribuit la revenirea preşedintelui Donald Trump la putere”, a mai declarat Negrescu. 

Acesta este de părere că România trebuie să lucreze eficient atât cu democraţii, cât şi cu republicanii. 

„Parteneriatul strategic cu Statele Unite trebuie să rămână deasupra ciclurilor electorale. Schimbarea politică de la Washington nu trebuie doar observată de la Bucureşti sau Bruxelles. Trebuie înţeleasă şi transformată în oportunităţi concrete pentru securitatea, economia şi influenţa internaţională a României”, a încheiat europarlamentarul. 

Democraţii au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului, potrivit proiecţiilor mass-media americane, provocând o înfrângere zdrobitoare republicanilor preşedintelui Donald Trump în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului prezidenţial. 

Editor : A.C.

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