Live TV

Victor Negrescu, după adoptarea moțiunii: „Forţele politice de dreapta să revină rapid şi cu maturitate la masa negocierilor”

Data publicării:
Eurodeputatul Victor Negrescu vorbește în cadrul unui eveniment la București pe 25 septembrie 2019.
Victor Negrescu, eurodeputat PSD. Foto: Profimedia Images

Singura direcţie viabilă este formarea rapidă a unui guvern pro-occidental, cu un „mandat ambițios, bazat pe reforme consistente”, a declarat marţi europarlamentarul PSD Victor Negrescu, după adoptarea moțiunii de cenzură. El a făcut un apel la forţele politice de dreapta să dea dovadă de responsabilitate şi să revină „rapid şi cu maturitate” la masa negocierilor.

„Împreună cu familia social-democrată europeană, facem apel la forţele politice de dreapta să dea dovadă de responsabilitate şi să revină rapid şi cu maturitate la masa negocierilor. Acest mesaj a fost de altfel deseori comunicat de toate grupurile politice pro-europene din Parlamentul European. Coaliţia trebuie şi poate să livreze mai mult şi mai bine pentru oameni. Atunci când o majoritate covârşitoare a cetăţenilor este nemulţumită de rezultatele economice şi sociale, este evident că lucrurile trebuiau schimbate. Şi asta s-a întâmplat. Nimeni nu ar trebui însă să se agaţe acum de putere, deoarece România nu poate depinde de un singur om”, a scris Victor Negrescu marți, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În acelaşi timp, el a reamintit un principiu esenţial: într-o coaliţie, guvernarea înseamnă dialog, respect şi responsabilitate împărţită.

„Iar Partidul Social Democrat îşi propune să depăşească rapid aceste momente, să uite atacurile la care a fost supus şi să construiască politici sănătoase pentru români”, a spus Negrescu.

Potrivit acestuia, forţele politice pro-europene îşi pot asuma împreună un set de obiective clare pentru români care să dea un nou sens acestei coaliţii:

1. Cheltuirea corectă, transparentă şi integrală a tuturor fondurilor europene, prin asumarea tuturor reformelor necesare, şi construirea unui mandat puternic de ţară pentru bugetul UE post-2027.

2. Revenirea la un sistem fiscal predictibil, dezvoltarea unor mecanisme de relansare a economiei şi a consumului şi finalizarea tuturor investiţiilor.

3. Combaterea evaziunii fiscale şi a tuturor inechităţilor sociale, finanţarea adecvată a justiţiei, transpunerea legislaţiei europene şi respectarea legii şi a drepturilor sociale.

4. Proiecte de ţară: finalizarea aderării la OCDE anul acesta, un plan pentru aderarea la euro şi identificarea unui proiect naţional fanion.

5. Reforma naţională: un plan de reformă constituţională pentru a pregăti România pentru anii care urmează.

„Dacă ne vom concentra pe aceste lucruri, vom reuşi să depăşim mizele mici şi personale. Voi susţine activ ca viitoarea coaliţie pro-occidentală să aibă un mandat ambiţios şi să livreze rezultate concrete pentru cetăţeni”, a arătat Negrescu.

Guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan a fost demis marţi în Parlament, după adoptarea moţiunii de cenzură depuse de PSD şi AUR.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
3
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
camioane autostrada
4
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Digi Sport
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciucu bolojan
Ciucu, singurul prim-vicepreședinte care și-a exprimat sprijinul pentru președintele PNL: „Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan!”
Hubert Thuma
Hubert Thuma nu vrea ieșirea de la guvernare: Locul PNL este acolo unde se iau decizii pentru români, nu pleacă nicăieri
dan motreanu
Dan Motreanu: PSD și AUR nu mai pot juca teatru politic. Au datoria să își asume guvernarea
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan, de la ora 18:00
Nicoleta Pauliuc
După Cătălin Predoiu, și Nicoleta Pauliuc cere PNL să rămână la guvernare: „Cu patru condiții ferme”
Recomandările redacţiei
adrian vestea
Al treilea prim-vicepreședinte PNL care cere partidului să rămână la...
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu prezintă următorii pași ai AUR, după căderea Guvernului...
politico 1
Demiterea lui Ilie Bolojan, deschidere de pagină în presa...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Grindeanu: PSD e dispus rapid să găsească o soluție, să avem un...
Ultimele știri
România poate pierde peste 100 de miliarde de lei dacă criza politică persistă, avertizează Concordia
Trump se pregătește să piardă alegerile intermediare. Ședințele organizate cu membrii administrației (WP)
Finlanda avertizează dur Ucraina după incidente repetate cu drone la granița cu Rusia: „Nu vom permite acest lucru”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Ilie Bolojan nu pleacă imediat de la Palatul Victoria, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Ce...
Adevărul
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Imagini fabuloase de la Met Gala 2026! Aparițiile istorice bifate de Beyoncé și Rihanna pe covorul roșu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! S-a aflat ce vrea să facă Cristi Chivu, după titlul câștigat cu Inter
Pro FM
Connect-R, declarații rare despre viața personală, la opt ani de la divorțul de Misha: „Recunosc, sunt și o...
Film Now
Zoe Kravitz, eleganță „gotică” la Met Gala. Rochie neagră din dantelă, cu transparențe și decolteu larg, i-a...
Adevarul
Adevărul întunecat din folclorul românesc. Ritualurile de sacrificiu care au inspirat balada Meșterului Manole
Newsweek
Verdict după căderea guvernului. Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii vor pierde 11.700 lei
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
5 fructe sigure pentru câini recomandate de un veterinar. Gustări sănătoase pe care le poți da zilnic
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Dorian Popa și Andreea au făcut publice imaginile de la biserică. Jurământul miresei ar fi fost inspirat...