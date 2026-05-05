Victor Negrescu, după adoptarea moțiunii: „Forţele politice de dreapta să revină rapid şi cu maturitate la masa negocierilor”

Singura direcţie viabilă este formarea rapidă a unui guvern pro-occidental, cu un „mandat ambițios, bazat pe reforme consistente”, a declarat marţi europarlamentarul PSD Victor Negrescu, după adoptarea moțiunii de cenzură. El a făcut un apel la forţele politice de dreapta să dea dovadă de responsabilitate şi să revină „rapid şi cu maturitate” la masa negocierilor.

„Împreună cu familia social-democrată europeană, facem apel la forţele politice de dreapta să dea dovadă de responsabilitate şi să revină rapid şi cu maturitate la masa negocierilor. Acest mesaj a fost de altfel deseori comunicat de toate grupurile politice pro-europene din Parlamentul European. Coaliţia trebuie şi poate să livreze mai mult şi mai bine pentru oameni. Atunci când o majoritate covârşitoare a cetăţenilor este nemulţumită de rezultatele economice şi sociale, este evident că lucrurile trebuiau schimbate. Şi asta s-a întâmplat. Nimeni nu ar trebui însă să se agaţe acum de putere, deoarece România nu poate depinde de un singur om”, a scris Victor Negrescu marți, pe Facebook.

În acelaşi timp, el a reamintit un principiu esenţial: într-o coaliţie, guvernarea înseamnă dialog, respect şi responsabilitate împărţită.

„Iar Partidul Social Democrat îşi propune să depăşească rapid aceste momente, să uite atacurile la care a fost supus şi să construiască politici sănătoase pentru români”, a spus Negrescu.

Potrivit acestuia, forţele politice pro-europene îşi pot asuma împreună un set de obiective clare pentru români care să dea un nou sens acestei coaliţii:

1. Cheltuirea corectă, transparentă şi integrală a tuturor fondurilor europene, prin asumarea tuturor reformelor necesare, şi construirea unui mandat puternic de ţară pentru bugetul UE post-2027.

2. Revenirea la un sistem fiscal predictibil, dezvoltarea unor mecanisme de relansare a economiei şi a consumului şi finalizarea tuturor investiţiilor.

3. Combaterea evaziunii fiscale şi a tuturor inechităţilor sociale, finanţarea adecvată a justiţiei, transpunerea legislaţiei europene şi respectarea legii şi a drepturilor sociale.

4. Proiecte de ţară: finalizarea aderării la OCDE anul acesta, un plan pentru aderarea la euro şi identificarea unui proiect naţional fanion.

5. Reforma naţională: un plan de reformă constituţională pentru a pregăti România pentru anii care urmează.

„Dacă ne vom concentra pe aceste lucruri, vom reuşi să depăşim mizele mici şi personale. Voi susţine activ ca viitoarea coaliţie pro-occidentală să aibă un mandat ambiţios şi să livreze rezultate concrete pentru cetăţeni”, a arătat Negrescu.

Guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan a fost demis marţi în Parlament, după adoptarea moţiunii de cenzură depuse de PSD şi AUR.

