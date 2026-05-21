Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat, joi, la Digi24, că criticile privind diplomația României la Bruxelles, prezentate de Politico, reprezintă „o palmă dată în mod special Ministerului Afacerilor Externe din România”. El critică și coaliția de guvernare, care „a eșuat într-o manieră consistentă”.

„Acest articol Politico este o palmă dată în mod special Ministerului Afacerilor Externe din România și demonstrează faptul că, din nefericire, nu reușim să avem o viziune de țară la nivel european. Am mai semnalat acest aspect, faptul că țara noastră nu are inițiative, că, de principiu, doar aprobă anumite propuneri venite la Bruxelles, însă nu reușește să construiască noi propuneri care să influențeze deciziile europene și, în contextul actual, acest lucru este extrem de grav pentru România.

De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că acum negociem viitorul buget european multianual. În loc ca România să își apere punctul de vedere, să se lupte pentru cele 60 de miliarde de euro alocate de principiu țării noastre, în loc să vină cu o serie de proiecte de anvergură europeană, vedem că țara noastră stă în expectativă. În sensul acesta, da, avem carențe.

Care sunt carențele acestea? În primul rând, avem prea puține resurse umane la reprezentanța României pe lângă instituțiile europene. Nu avem un purtător de cuvânt și nu înțeleg, pentru că eu am fost ministru al afacerilor europene și exista acest format de reprezentare a României. Nu participăm la grupurile de lucru tehnice, ceea ce înseamnă că atunci când se fundamentează o decizie nu avem oameni pregătiți în domeniile respective care să se exprime. Acestea sunt rezultatul. Aceste realități sunt rezultatul unor decizii greșite și faptului că coaliția proeuropeană, în opinia mea, a greșit pentru că nu și-a fixat această țintă să dea anvergură Românie în plan european. Adică aici cred că coaliția a eșuat într-o manieră consistentă și acest lucru se traduce și prin problemele pe care le întâmpinăm pe PNRR, pe fondurile europene, pe reformele care sunt cerute de Bruxelles și, mai mult decât atât, vedem că ratăm și oportunități.

Vă dau exemplu hub-ul european de securitate maritimă. Comisia Europeană a lansat această inițiativă. Eu, la nivelul Parlamentului European, am obținut votul în sprijinul acestui proiect la nivelul legislativului european și România a întârziat să trimită dosarul, a trimis până la urmă un dosar, negociem în prezent cu partenerii bulgari. Deși acest proiect putea să fie materializat deja, în continuare aceste dificultăți administrative și diplomatice fac să nu materializăm un obiectiv care putea foarte rapid să prindă contur la noi în țară.

Aceste lucruri costă România în primul rând. Și cred că o viitoare coaliție trebuie să pună pe primul loc reprezentarea României la Bruxelles, nu doar să venim cu protocoale politice care vorbesc de anul viitor ca fiind anul României europene. Nu, în fiecare zi trebuie să fie România europeană și influentă la Bruxelles.

România este reprezentată la Bruxelles de toate ministerele, la nivelul grupurilor de lucru, însă coordonarea se face la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, unde există un grup de coordonare în domeniul afacerilor europene, grup care nu s-a întrunit foarte des în ultimele 10 luni, unde nu avem obiective pe care România și le fixează în cadrul acestui format de dialog și de reprezentare a României. Țara noastră trebuie să înțeleagă că este al șaselea stat ca pondere la nivelul UE. Asta nu înseamnă că trebuie să fim distructivi, trebuie să fim constructivi, dar sunt lucruri asupra cărora ne putem apleca mai mult și putem influența decizia în așa fel încât să creștem inclusiv încrederea în proiectul european, pentru că dacă avem o Românie influentă la Bruxelles, românii vor susține și mai mult proiectele europene. Eu cred cu tărie acest lucru”, spune Victor Negrescu.

El afirmă că „ar trebui să avem rapid un nou guvern și ne-ar ajuta într-adevăr să avem un guvern care își asumă o misiune europeană de anvergură”.

„Eu susțin ca România să facă reformele necesare pentru a intra în Zona Euro. Eu susțin nevoia ca România să militeze la nivel european pentru anumite proiecte concrete de anvergură europeană, care să se realizeze la noi în țară. Eu susțin nevoia ca o coaliție proeuropeană să aibă ca misiune succesul României în plan european. Eu m-am uitat la ce s-a făcut în ultimele 10 luni și toate partidele au ratat această miză importantă pentru țara noastră și această responsabilitate a unei coaliții proeuropene. De ce faci o coaliție proeuropeană? Ca să ai succes în plan european. Nu doar să spui suveraniștii sunt răi.

Anul viitor, România împlinește 20 de ani de apartenență la UE. Trebuie ca acel an să fie un an maximal în termeni de influență pentru țara noastră și trebuie să învățăm la nivelul clasei politice să ne comportăm altfel. Și da, în sensul acesta, eu cred că la nivelul PSD suntem dispuși să ne asumăm această responsabilitate, schimbând inclusiv atitudinea și modul în care abordăm temele europene. Poate ar fi bine să avem chiar un Minister al Afacerilor Europene care să gestioneze aceste aspecte, în așa fel încât să nu mai fim criticați sau făcuți de râs în presa europeană, pentru doare ceea ce a scris POLITICO. La Bruxelles am fost întrebat pe culoarele Parlamentului European ce s-a întâmplat, ce scrie? România a fost, de principiu, mai influentă. Știu foarte bine președenția Consiliului UE, pe care am și gestionat-o, unde România a finalizat foarte multe dosare europene și văd acuma o țară incapabilă să se afirme în plan european”, susține Negrescu.

El spune că în negocierile cu președintele Nicușor Dan privind formarea unui guvern, PSD pare să fie pe primul loc în posibila nominalizare pentru funcția de premier.

„Eu aș prefera o nouă coaliție, o majoritate puternică în Parlamentul României și am spus fără AUR în guvernare. Cred că ar fi o greșeală pentru România, pentru președinte, pentru PNL, pentru PSD, ca AUR să ajungă la butoane, pentru ca acest partid dorește să scoată România din Uniunea Europeană”, mai spune europarlamentarul.

