Victor Negrescu, la Congresul PSD: Noi cu autostrăzi, ei cu ranga. Noi cu descentralizarea, ei cu lideri care se cred Mesia

victor negrescu face declaratii
Victor Negrescu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, vineri, că acest congres al formaţiunii nu este un moment de sărbătoare, este însă momentul ideal pentru ca formațiunea să se trezească, el precizând că, pentru prima dată în istoria sa, PSD este ameninţat atât de o dreaptă, de o austeritate, dar și de populismul extremiştilor. El a atacat USR, dar și pe premierul Ilie Bolojan, fără să-i rostească însă numele.

„Acest congres nu este un moment de sărbătoare, este însă momentul ideal pentru a ne trezi. Pentru prima dată în istoria sa, Partidul Social-Democrat este ameninţat atât de o dreaptă de o austeritate, cât şi de populismul extremiştilor. Este evident că aceste mişcări politice vor să distrugă ultimul bastion al social-democraţiei în estul Europei. Vor să distrugă PSD, tot ce am construit şi statul social. Vor să privatizeze educaţia, sănătatea, pensiile, inclusiv dezvoltarea locală, unii, pentru anumiţi privaţi, am văzut lucrul acesta în presă recent, alţii să ne vândă mai la est”, a declarat Victor Negrescu la Congresul PSD.

Negrescu a arătat că au intrat la guvernare tocmai pentru a evita acest dezastru şi şi-au asumat această responsabilitate.

„De aceea nu putem asista nepăsători, neputincioşi la asaltul lor, pentru că ei nu vor fi la fel de împăciuitori cum au fost poate unii dintre colegii noştri, pentru că ei vor să ne bată în fiecare judeţ, în fiecare localitate, la fiecare vot. Unii poate au uitat, dar în urmă cu câteva luni extremiştii din România au întocmit o listă neagră, şi acea listă neagră începea cu mai mulţi pesedişti. E adevărat, noi nu am cerut protecţia SPP la momentul respectiv. Înţeleg că cei de la AUR acum sunt speriaţi de ceea ce au generat”, a arătat Negrescu.

Europarlamentarul a precizat că social-democraţii nu au niciun motiv să nu fie mândri de identitatea, istoria şi reuşitele acestui partid, chiar dacă trebuie să recunoască că nu au realizat întotdeauna tot ceea ce şi-au propus.

„Însă un lucru este clar. Forţa PSD este că mereu a învăţat din greşeli, s-a adaptat şi a promovat modernizarea şi dezvoltarea României pentru oameni, pentru toţi, nu doar pentru unii. Noi suntem cei care am construit, ei au distrus. Noi am venit cu soluţii, ei cu clipuri pe reţelele sociale. Noi cu autostrăzi, ei cu ranga. Noi cu proiecte, ei cu tăieri. Noi cu descentralizarea, ei cu lideri care se cred Mesia. Noi am făcut asta prin dialog, ei au făcut asta taxând cu milioane de euro fiecare întâlnire. Am făcut reforme reale, nu am venit cu măsuri de austeritate, fără studii de impact, aşa cum fac liberalii. De fapt, PSD este partidul reformelor, nu alte partide din România. Pe vremea noastră, premierul PSD vorbea direct cu preşedintele Statelor Unite. Astăzi, reprezentanţii USR se chinuie să se vadă cu anumiţi ambasatori. Trebuie să schimbăm lucrurile acestea”, a menţionat Victor Negrescu.

Congresul Partidului Social Democrat are loc vineri, de la ora 13:00. Sorin Grindeanu este unicul candidat la funcția de președinte al partidului. În cadrul evenimentului va fi votată și o nouă conducere a partidului, prin care actualul președinte interimar s-a asigurat că își ține oamenii din partid aproape - vin nume noi, iar lideri cu state vechi pleacă acasă. Începând de astăzi, PSD va avea și o nouă doctrină: partidul se dezice de progresism și trece la valori „naționale, religioase, tradiționale”.

