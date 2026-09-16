Victor Negrescu: PSD ar fi de acord să guverneze alături de PNL şi USR „dacă renunţă la nişte linii roşii”

Europarlamentarul social democrat Victor Negrescu susţine că o guvernare alături de PNL şi USR este în continuare posibilă, dacă respectivele formaţiuni sunt dispuse să renunţe la „liniile roşii” pe care şi le-au trasat. Întrebat dacă şi PSD ar fi dispus să renunţe la propriile linii roşii şi să susţină un premier propus de liberali, a evitat un răspuns tranşant.

La aproape patru luni şi jumătate de la demiterea guvernului Bolojan, pe 5 mai, prin moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi AUR, Negrescu susţine că social-democraţii ar fi de acord cu refacerea vechii formule de guvernare, cu câteva condiţii

Întrebat de News.ro ce linii roşii ar trebui să depăşească PNL şi USR pentru a debloca discuţiile cu social democraţii referitoare la guvernare, Negrescu a indicat în primul rând protocolul vizând necolaborarea celor două formaţiuni cu PSD.

„Cred că PNL şi USR au greşit atunci când au adoptat rezoluţii în interiorul partidelor lor privind respingerea unei colaborări cu Partidul Social Democrat. Cred că a fost o reacţie emoţională, o reacţie care trebuie să fie depăşită”, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu (PSD) în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la sediul Comisiei Europene de la Strasbourg.

„Dat fiind contextul actual, dat fiind protestele de ieri, dat fiind climatul social, trebuie să fim capabili să depăşim astfel de momente şi de tensiuni politice. Partidul Social Democrat nu a adoptat până în prezent o astfel de rezoluţie (de necolaborare cu PNL sau USR, nr.) PNL mai adoptase în trecut rezoluţii similare referitor la PSD şi au trecut peste ele, nu ar fi o decizie fără precedent, ci o decizie normală, pe care contextul actual îl impune”, a arătat Negrescu.

Întrebat dacă şi PSD ar fi dispus să renunţe la propriile linii roşii şi să susţină un premier propus de PNL, a evitat un răspuns ferm, indicând doar condiţiile colaborării.

„Partidul Social Democrat a spus încă din start, de acum câteva luni, că nu are o problemă cu colaborarea cu celelalte formaţiuni politice. Imediat după ce Ilie Bolojan a pierdut sprijinul Parlamentului am spus că PNL poate veni cu o altă propunere într-o formulă guvernamentală în care Partidul Social democrat face parte. PNL, în prezent, a propus o formulă guvernamentală fără Partidul Social Democrat. Noi, la Consiliul Politic Naţional care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni am luat două decizii: Sorin Grindeanu – sprijinit pentru funcţia de premier sau o guvernare în jurul PSD, cu Partidul Social Democrat în prim – plan. Pentru asta trebuie să existe dialog şi mai ales trebuie revizuirea programului guvernamental pentru că acest program (al Guvernului Bolojan, n.r.) a eşuat, vedem situaţia economică a României şi vedem climatul social”, a explicat Negrescu.

Întrebat încă o dată dacă PSD ar fi dispus să renunţe la propriile linii roşii şi să sprijine un guvern cu un premier propus de PNL, nu a oferit un răspuns direct.

„Partidul Social Democrat a avut o singură linie roşie: un program de guvernare stabil şi un premier care ştie să poarte un dialog real cu toţi partenerii, inclusiv partenerii sociali”, a mai spus Negrescu.

Editor : A.P.