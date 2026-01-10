Victor Negrescu: PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur, fără garanţii din partea Comisiei Europene

Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat, sâmbătă, că în absenţa unor garanţii ferme din partea Comisiei Europene, PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur, el precizând că următoarea săptămână este vitală pentru a obţine clarificări suplimentare, a convinge executivul european să adauge noi prevederi de protecţie şi a obţine un mecanism financiar suplimentar de sprijin pentru fermieri.

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu consideră că Acordul UE-Mercosur a generat multă emoţie în spaţiul public pentru că nu a existat, din păcate, o dezbatere reală în societatea românească privind poziţionarea României pe acest subiect.

„De altfel, lipsa de transparenţă privind procesul decizional adânceşte neîncrederea şi alimentează euroscepticismul. Totul putea să fie mult mai simplu dacă cei responsabili de acest domeniu al afacerilor europene, fie că vorbim de externe sau economie, făceau acest minim efort de definire a poziţiei naţionale prin dialog cu partenerii sociali, experţi, societatea civilă şi partidele politice din Parlamentul României. O dezbatere reală, cu argumente şi date, care să genereze un mandat naţional adoptat în şedinţă de Guvern”, a afirmat Negrescu într-o postare pe Facebook.

El a arătat că, împreună cu colegii săi eurodeputaţi social-democraţi, au căutat să facă lucrurile altfel.

„În ultimele luni, ne-am întâlnit în România, la Bruxelles şi la Strasbourg cu toţi cei interesaţi de subiect, din diferite domenii de activitate şi cu interese diferite. Ca de fiecare dată când vorbim de un acord comercial, există atât învingători, cât şi pierzători. Principalii câştigători în România vin din industria auto dar şi din rândurile producătorilor de componente pentru marea industrie europeană care speră ca aceste noi pieţe să le relanseze activitatea. Lor li se adaugă cei care folosesc materia primă din America latină pentru produse cu o mai mare valoare adăugată”, a subliniat Negrescu.

Potrivit eurodeputatului social-democrat, nu este suficient să ai anumite beneficii dacă persoane sau sectoare economice au de suferit.

„De aceea, am discutat direct cu fermierii europeni şi români când au protestat pe bună dreptate deoarece ei sunt expuşi celor mai mari riscuri. Le-am ascultat temerile, le-am înţeles nemulţumirile şi le-am spus clar că nu pot fi lăsaţi singuri să plătească costurile unor decizii comerciale. Am atras atenţia public că este crucial ca toate autorităţile responsabile din România să discute cu fermierii înainte să adopte o decizie. Din păcate, cei care au stabilit votul României nu au facut-o. Au dat dovadă de aroganţă. Nu îi costa nimic să discute, să explice şi să caute soluţii pentru fermieri. Au gândit iar electoral pentru că statistic electoratul din comunităţile mai mici nu îi votează”, a mai spus Negrescu.

El a arătat că, sub presiunea acestor proteste, a Parlamentului European şi a miniştrilor agriculturii, au reuşit, totuşi, să obţină 45 de miliarde de euro în plus pentru agricultură, din care circa 3,8 miliarde de euro pentru România.

„Am fost implicat direct în acest subiect în calitate de raportor al Comisiei pentru Bugete pentru politica agricolă comună post-2028. Totodată a fost introdusă o clauză bilaterală de salvgardare şi audituri suplimentare. Contrar intoxicărilor, aceste lucruri le-am votat în Parlamentul European, nu altceva. A fost un pas necesar, dar nu suficient mai ales că nu vorbim de un mecanism automat şi paneuropean de salvgardare sau neapărat de resurse bugetare noi”, a explicat Victor Negrescu, adăugând că banii ajută, însă nu rezolvă problema de fond.

Europarlamentarul a mai afirmat că agricultura europeană, şi implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensaţii, ci de garanţii ferme.

„Problema nu este comerţul în sine, ci lipsa dialogului, a sprijinului real şi a unor mecanisme juridice clare şi aplicabile care să protejeze fermierii, mai ales cei mici şi mijlocii, atunci când piaţa este destabilizată şi care să-i îndrume, în mod concret, spre accesarea acestor noi pieţe. Nu putem cere agricultorilor europeni să respecte standarde stricte şi costisitoare de mediu, siguranţă alimentară, utilizare a pesticidelor şi bunăstare a animalelor, iar apoi să acceptăm importuri care nu respectă aceleaşi reguli, verificate real. Concurenţa nu poate fi corectă în aceste condiţii. Dreapta care conduce Uniunea Europeană, împreună cu suveraniştii aflaţi la guvernare, direct sau indirect, în Italia, Cehia, Slovacia, Suedia şi Finlanda par să nu fie preocupaţi de aceste lucruri. Pentru ei profiturile şi piaţa dictează tot, iar în rest scapă cine poate”, a explicat Negrescu.

Europarlamentarul PSD a subliniat că va continua să pună presiune pe Comisia Europeană şi a decis să depună o interpelare în regim de urgenţă în speranţa că mai putem obţine garanţii suplimentare.

„Am solicitat răspunsuri clare despre modul concret în care vor funcţiona clauzele de protecţie şi de salvgardare, despre cât de rapid pot fi activate şi cum vor fi protejate pieţele locale şi regionale. Trebuie să ştim ce controale reale vor exista şi ce se va întâmpla atunci când standardele europene nu sunt respectate. Poziţia mea rămâne consecventă şi responsabilă: comerţ deschis, dar corect, cu reguli egale pentru toţi şi cu protejarea reală a fermierilor români şi europeni. Agricultura românească are nevoie de pieţe externe, iar România câştigă prin exportul de produse agroalimentare realizate la noi în ţară atâta timp cât regulile sunt clare şi corecte. Europa poate fi competitivă şi puternică fără să îşi sacrifice agricultura, mediul şi coeziunea socială”, a declarat Negrescu.

Europarlamentarul a spus că, în acest spirit, va continua să actioneze şi va monitoriza îndeaproape clarificările care urmează, folosind toate instrumentele pe care le avem la dispoziţie în Parlamentul European.

„Urmează un vot în legislativul european, încă un vot al României în Consiliul UE şi ratificarea de către statele membre. Aşadar, mai avem timp să ne apărăm interesele, să obţinem mai multe pentru fermierii români sau chiar ca România să îşi schimbe poziţia dacă impactul rămâne negativ. În absenţa unor garanţii ferme din partea Comisiei Europene, Partidul Social Democrat nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur. De altfel, guverne pro-europene din Polonia, Austria, Franţa sau Irlanda au votat împotrivă şi multe partide social-democrate europene se vor opune în legislativul european şi în parlamentele naţionale. Următoarea săptămână va fi vitală pentru a obţine clarificări suplimentare, a convinge executivul european să adauge noi prevederi de protecţie şi a obţine un mecanism financiar suplimentar de sprijin pentru fermieri”, a conchis eurodeputatul PSD.

