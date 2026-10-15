Fostul premier Victor Ponta consideră că acordurile stabilite de partide pentru a vota Guvernul Luca Niculescu, din care vor face parte 11 miniștri propuși de PSD, „nu au nicio valoare”. Joi, într-o intervenție la Digi24, Ponta a susținut că președintele PNL Ilie Bolojan are de dat explicații privind susținerea unui guvern PSD.



Întrebat despre acordurile între partide și premierul desemnat Luca Niculescu pentru susținerea Guvernului, Ponta afirmă că acestea nu ar avea de fapt nicio valoare. El susține în același timp că nu e nimeni interesat să dea jos Guvernul Niculescu în următoarele șase luni.

„Nu pică în șase luni. Nu are nimeni interesul să dea jos acest guvern în șase luni. Iar în materie de acorduri, cei care semnează aceste acorduri au mai semnat niște acorduri și anul trecut și n-au nicio valoare, absolut nicio valoare”, crede Ponta.

El mai spune că Ilie Bolojan va trebui să justifice decizia PNL de a susține un guvern PSD.

„Cred că domnul Bolojan, domnul Hunor Kelemen mai puțin, dar domnul Bolojan trebuie să explice și partidului și votanților săi de ce a luat această decizie. Din punctul meu de vedere, Ilie Bolojan a luat o decizie rațională, dar e o decizie impopulară și în rândul PNL și în rândul votanților și atunci trebuie s-o justifice”, susține Ponta.

Ponta mai spune că Sorin Grindeanu va fi nevoit să negocieze cu Bolojan. „Nu are cum altfel”, afirmă el.

În acest context, Ponta a fost întrebat dacă e posibilă o nouă coaliție PSD-PNL. Fostul premier a răspuns că „nimic nu e exclus”.

„Sorin Grindeanu o să trebuiască să discute. Are 125 de voturi până la 233 la fiecare proiect. Va trebui să discute cu toată lumea și în funcție de ce discută și ce interes are AUR, sau PNL-ul, sau UDMR, sau Uniți pentru România sau cine mai suntem în Parlament, va obține sau nu votul”, susține fostul premier.

Ponta mai spune că Sorin Grindeanu va fi nevoit să negocieze cu Bolojan. „Nu are cum altfel”, afirmă el.

În ce privește o posibilă funcție de ministru în noul Cabinet, Ponta spune că Grindeanu i-a făcut o propunere, însă apoi șeful PSD „s-a răzgândit”.

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Editor : C.L.B.