Live TV

Foto Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari ai POT, SOS sau AUR. Planurile fostului lider PSD

Data actualizării: Data publicării:
567145604_1117094967253138_4813692575374373267_n
Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari ai POT, SOS sau AUR

Victor Ponta a fost prezent, sâmbătă seara, la un eveniment alături de mai mulți senatori și deputați care au intrat în Parlament pe listele POT, AUR sau S.O.S România și în prezent au părăsit grupurile parlamentare. Potrivit imaginilor, fostul lider PSD se află la masă lângă Makeveli, influencerul care a stat alături de Diana Șoșoacă și care în prezent dorește să candideze la Primăria Capitalei.

Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari ai POT, SOS sau AUR
Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari ai POT, SOS sau AUR
Deschide galeria foto

Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari ai POT, SOS sau AUR | Poza 1 din 2
Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari ai POT, SOS sau AUR
567145604_1117094967253138_4813692575374373267_n | Poza 2 din 2
567145604_1117094967253138_4813692575374373267_n
,

Întâlnirea a avut loc la o gală organizată de Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din România, la uun hotel din Capitală, potrivit informațiilor Digi24.ro. Alături de Victor Ponta se află senatorul Petrea Dorin, senatorul Adrian Peiu, senatorul Liviu Fodoca, senatorul Ștefan Bortun, senatorul Clement Sava, senatorul Ninel Peia, deputatul Călin Groza și Virgil Zidaru, cunoscut drept Makaveli.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, Victor Ponta ar dori să formeze un nou grup parlamentar alcătuit din aleșii plecați din partidele POT, AUR sau S.O.S România și în jur de 20-24 de parlamentari PSD, nemulțumiți de direcția în care merge partidul. Grupul parlamentar PACE din Senat este format în prezent din 11 parlamentari.

Victor Ponta a fost ales deputat pe listele PSD, însă acesta a fost dat afară din partid imediat după ce și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale, ca independent. Decizia a fost luată într-o ședință a Consiliului Politic Național al PSD, unde s-a înregistrat un singur vot împotrivă, al lui Radu Moldovan.

De asemenea, Victor Ponta s-a pozat cu Virgil Zidaru, cunoscut drept Makaveli. Cel din urmă a publicat o imagine alături de fostul președinte al PSD, alături de mesajul „Nu împușcați șeriful”. Makeveli dorește să intre în cursa pentru Primăria Capitalei și are deja sprijinul grupului parlamentar PACE.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
multime
1
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
2025-01-10 instant-4635
2
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
cosuri carrefour
3
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
jurilovca
4
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
5
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere...
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Imagine aeriană cu Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională).
Catedrala Națională a fost sfințită de doi Patriarhi. Mii de oameni...
polițiști în față la muzeul luvru
Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul jafului uriaș de bijuterii de...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, în topul bucureștenilor...
Lansare a rachetei cu propulsie nucleară Burevestnik.
Putin a testat o nouă rachetă de croazieră „invincibilă”, cu...
Ultimele știri
Şefa diplomaţiei nord-coreene merge în Rusia şi Belarus, anunță Phenianul
Salvamontiştii sibieni încearcă din nou să recupereze trupurile turiştilor morţi în Munții Făgăraş
Geologii au descoperit primele rămășițe ale „proto-Pământului”, varianta primordială a planetei noastre dinainte de formarea Lunii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
copil care se apara intinzand palmele
Victimele violenței domestice nu vor mai plăti taxa de timbru pentru divorț și partaj. Proiectul a fost adoptat de Senat
Euro
Proiect Golden Visa Romania: Investitorii străini pot să obțină drept de şedere temporară pentru investiţii minime de 400.000 de euro
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Influencerul Makaveli, dus la Poliţie, după ce a încercat să forţeze perimetrul de siguranţă din zona exploziei: „Nu mai muşamalizaţi”
ninel peia si cibu ruxandra, colaj
Ninel Peia, către o senatoare USR: „Mama dvs. a luat prea mult paracetamol când a fost însărcinată”. Ulterior, și-a retras cuvintele
robinet apa getty-2
Facturi mai mici la apă: un proiect depus la Senat propune eliminarea TVA pentru consumul casnic, însă cu anumite condiții
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Gestul făcut de Gigi Becali în fața jurnaliștilor aflați la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Fanatik.ro
Ce face astăzi fostul fotbalist român care a jucat pentru Dinamo și în Liga Campionilor. Are un loc de muncă...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist devenit milionar care a dus în spate o suferință uriașă. Acum se bucură de un succes...
Adevărul
Cursa contracronometru a Ucrainei de a atinge paritatea strategică cu Rusia. Budanov: 99% din atacuri sunt...
Playtech
Așa păstrezi ouăle proaspete mai mult timp – regula pe care toți trebuie să o știe
Digi FM
Anthony Hopkins, dezvăluiri teribile despre momentul în care și-a dat seama că are o problemă cu alcoolul...
Digi Sport
Cristi Chivu, așa cum rar a fost văzut: a început să strige în conferință și a urmat ceva complet neașteptat...
Pro FM
Loredana Groza, fabuloasă într-o rochie ultra mulată, la 55 de ani. Fanii au reacționat imediat: „Ești...
Film Now
George Clooney și Adam Sandler, protagoniști în „Jay Kelly”. Ce relație au în viața reală și cum apreciază...
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de...
Newsweek
Pensionarii vor lua maxim 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Câte dosare s-au soluționat
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Colegul lui J.Lo din "Kiss of the Spider Woman", pur și simplu fascinat de divă: "E ca și cum ai privi un...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...