Victor Ponta a fost prezent, sâmbătă seara, la un eveniment alături de mai mulți senatori și deputați care au intrat în Parlament pe listele POT, AUR sau S.O.S România și în prezent au părăsit grupurile parlamentare. Potrivit imaginilor, fostul lider PSD se află la masă lângă Makeveli, influencerul care a stat alături de Diana Șoșoacă și care în prezent dorește să candideze la Primăria Capitalei.

Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari ai POT, SOS sau AUR Deschide galeria foto

Întâlnirea a avut loc la o gală organizată de Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din România, la uun hotel din Capitală, potrivit informațiilor Digi24.ro. Alături de Victor Ponta se află senatorul Petrea Dorin, senatorul Adrian Peiu, senatorul Liviu Fodoca, senatorul Ștefan Bortun, senatorul Clement Sava, senatorul Ninel Peia, deputatul Călin Groza și Virgil Zidaru, cunoscut drept Makaveli.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, Victor Ponta ar dori să formeze un nou grup parlamentar alcătuit din aleșii plecați din partidele POT, AUR sau S.O.S România și în jur de 20-24 de parlamentari PSD, nemulțumiți de direcția în care merge partidul. Grupul parlamentar PACE din Senat este format în prezent din 11 parlamentari.

Victor Ponta a fost ales deputat pe listele PSD, însă acesta a fost dat afară din partid imediat după ce și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale, ca independent. Decizia a fost luată într-o ședință a Consiliului Politic Național al PSD, unde s-a înregistrat un singur vot împotrivă, al lui Radu Moldovan.

De asemenea, Victor Ponta s-a pozat cu Virgil Zidaru, cunoscut drept Makaveli. Cel din urmă a publicat o imagine alături de fostul președinte al PSD, alături de mesajul „Nu împușcați șeriful”. Makeveli dorește să intre în cursa pentru Primăria Capitalei și are deja sprijinul grupului parlamentar PACE.

Editor : Andreea Rubica