Victor Ponta amenință guvernul cu plângere penală pentru „infracțiunea de furt calificat”

Fostul premier Victor Ponta amenință Guvernul Dăncilă cu o plângere penală în cazul în care ar încerca să suspende contribuţiile la pensia administrată privat, planificată pentru a doua parte a acestui an.

Ponta a scris, pe pagina sa de Facebook, că nu este de acord ca Guvernul să bage mâna adânc în banii contribuabililor și afirmă că, dacă acest lucru se va întâmpla, va depune o plângere penală pentru infracțiunea de furt calificat.

„Nu sunt de acord de principiu cu folosirea plângerilor penale în lupta politică (ce a făcut recent Orban am spus deja că este o prostie) - pentru decizii politice (bune sau proaste) se dă socoteală în Parlament și la alegeri.

Când vine vorba însă de banii MEI (și ai dvs) acumulați la Pilonul 2 de pensii lucrurile sunt însă total diferite - acei bani NU sunt ai Statului ci au fost plătiți de mine (și de toți cei care aveau în 2006 sub 35 de ani) și îmi aparțin/ dacă Guvernul îi va lua, acesta nu este o decizie politică și fapta reprezintă infracțiunea de furt calificat, sancționata de Codul Penal!

Dacă se vor fura de către Guvern banii MEI acumulați la Pilonul 2 voi depune și eu plângere penală pentru suma pe care am plătit-o în fiecare lună din ultimii 12 ani. Plângerea va fi pentru suma acumulată în contul meu și împotriva tuturor celor care vor semna Ordonanța de Urgență sau Proiectul de lege.

Am preluat funcția de prim-ministru în 2012, când aveam mare nevoie de bani să plătim salariile și pensiile tăiate de Băsescu și să returnăm împrumutul făcut la FMI - dar niciodată nu am acceptat ideea că am putea lua banii de la Pilonul 2 ca să acoperim nevoile de atunci (deși mi-a fost propusă chiar de către oamenii care acum îi stau alături lui Liviu Dragnea)!

Dincolo de faptul că este vorba de un furt de la milioane de oameni care muncesc cinstit în România - este și o distrugere a viitorului acestora! Iar părinții noștri care trăiesc din pensie nu sunt de acord să ne ia cineva banii noștri din viitor ca să le dea lor ceva acum să le cumpere votul! Spre deosebire de incompetenții populiști care au acum Puterea, părinții noștri chiar ne iubesc și nu vor să ne fure viitorul!”, a scris Victor Ponta.