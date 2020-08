Victor Ponta: Ce s-a întâmplat azi în Parlament e o rușine pentru liderii PSD. Au făcut totul cu acordul lui Marcel Ciolacu

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat că "ceea ce s-a întâmplat azi în Parlament este o rușine pentru liderii PSD care au jucat la cacealma", iar depunerea unei noi moțiuni de către social-democrați, în sesiunea ordinară, "ar fi deja penibil".

"Toți cei 24 de parlamentari Pro România am fost în bancă, prezenți fizic. Am mai convins și un parlamentar PSD, domnul Teodorovici, să voteze moțiunea, dar, din păcate, ceea ce am afirmat ieri s-a dovedit adevărat. Nu s-a întâmplat nimic azi și Guvernul Orban își continuă activitatea. Din punctul meu de vedere, ăsta e un lucru rău. Cei care susțin Guvernul Orban probabil că se bucură, dar ce s-a întâmplat azi în Parlament e o rușine pentru liderii PSD, în primul rând, care au jucat la cacealma. (...)

Președintele Pro România spune că liderii PSD care "au jucat la cacealma" sunt "oamenii lui Marcel Ciolacu, care de trei zile s-au ocupat de un singur lucru. Au plătit bani în presă, pe unde au reușit, să spună că nu vine Pro România și de-asta nu trece moțiunea. Noi am venit azi toți 24. Între timp, însă, nu au vorbit cu absolut nimeni, nici cu grupul minorităților, nici cu cei din UDMR, nu au vorbit nici cu neafiliații, care mulți depind de președinții celor două Camere, dar s-au ocupat să dea bani că să spună că nu vine Pro România".

Întrebat dacă Marcel Ciolacu a fost trădat de oamenii săi de încredere, Victor Ponta a declarat că asta ar fi fost varianta pozitivă. "Dacă ești trădat de niște oameni poți să scapi de ei. Varianta negativă este că au făcut totul cu acceptul său".

Ședința de plen în care trebuia dezbătută și votată moțiunea de cenzură a fost suspendată din lipsă de cvorum. Pentru desfășurarea ședinței ar fi trebuit ca în plen să fie prezenți 233 de parlamentari. Opoziția a putut strânge doar 226 de parlamentari. Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a declarat luni, că social democrații nu mai iau în calcul să voteze moțiunea în sesiunea ordinară care va începe marți, 1 septembrie.

