Victor Ponta susține că România nu va fi retrogradată de agenția Standard & Poor’s la categoria „junk” și consideră că următorul guvern va avea la dispoziție aproximativ șase luni pentru a stabiliza economia înaintea unei noi evaluări a agențiilor de rating. Fostul premier spune că principalul obiectiv al viitorului Executiv ar trebui să fie relansarea economiei prin reducerea fiscalității, sprijinirea investițiilor și un program de „patriotism economic”.

„Nu ne va retrograda Standard & Poor's, ceea ce e bine, pentru că mai avem undeva șase luni pentru noul guvern, șase luni de respiro”, a declarat Victor Ponta la interviurile Digi24.ro.

În prezent, România are din partea S&P ratingul suveran BBB- pentru datoria pe termen lung și A-3 pentru datoria pe termen scurt, cu perspectivă negativă. În cea mai recentă evaluare, din aprilie 2026, agenția a menținut ratingul BBB-, dar a păstrat perspectiva negativă, indicând riscurile legate de consolidarea finanțelor publice.

Ponta: „Nu pentru că suntem noi buni”

Întrebat de ce crede că România nu va fi retrogradată, Ponta susține că decizia nu ar avea legătură cu o eventuală îmbunătățire a situației economice a României, ci cu interesele celor care finanțează statul.

„Din motive care n-au nicio legătură cu România. Adică nu pentru că suntem noi buni”, a spus fostul premier.

Ponta explică faptul că o eventuală retrogradare la categoria „junk” ar afecta inclusiv investitorii care cumpără titluri de stat românești.

„Dacă ne-ar trece la «junk», toți cei care azi ne împrumută cu 8%, cu 9% ar avea interdicție să ne mai cumpere titlurile de stat”, a afirmat deputatul UPR.

El consideră că finanțatorii României au, prin urmare, propriul interes ca țara să rămână în categoria investment grade.

„Eu cred că este interesul celor care ne împrumută să nu fim trecuți la junk, să rămânem pe ultima treaptă. E normal, interesul lor”, a spus Ponta.

Ponta: „Oricine vine prim-ministru are șase luni”

Fostul premier spune că perioada până la următoarea evaluare a ratingului ar trebui folosită de viitorul guvern pentru a pune economia „pe picioare”.

„Vestea bună este că oricine vine prim-ministru are șase luni. Cam prin martie-aprilie vin înapoi agențiile de rating, în care să așeze puțin țara pe picioare. E un respiro important”, a declarat Ponta.

Potrivit acestuia, pentru ca această perioadă să fie folosită eficient, România are nevoie de un guvern cu un program economic clar.

„Patriotism economic”, nu naționalism

Victor Ponta spune că viitorul guvern ar trebui să pună în centrul politicilor economice ceea ce el numește „patriotism economic”.

„Eu văd un patriotism economic, adică un program guvernamental care să salveze și să sprijine tot ce înseamnă economie națională”, a explicat Ponta.

El precizează că, în opinia sa, o companie românească nu trebuie definită după cetățenia proprietarului, ci după activitatea economică pe care o desfășoară în România.

„Pentru mine, firmă românească nu se referă la cine-i patronul, că e român sau e francez sau e arab sau ce-o fi. Se referă la faptul că angajează oameni în România, plătește taxe în România, face investiții în România. Aia e o firmă românească”, a spus Ponta.

Ponta cere reducerea fiscalității și predictibilitate

În viziunea lui Ponta, „patriotismul economic” nu înseamnă naționalizarea companiilor. El respinge explicit această variantă și pledează pentru reducerea taxelor și combaterea evaziunii fiscale.

„Viitorul guvern ar trebui să aibă un program foarte clar de reducere a fiscalității și, sigur, de omorârea evazioniștilor, că lucrurile astea merg în același timp”, a spus Ponta.

România se află în prezent la ultima treaptă a categoriei recomandate pentru investiții, cu ratingul BBB- acordat de Standard & Poor’s și perspectivă negativă. Următoarea evaluare a ratingului suveran este programată pentru 2 octombrie 2026.

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