Victor Ponta: Dragnea, ca de obicei, nu a înţeles mesajul, trăieşte în lumea lui

Președintele Pro România, Victor Ponta, fost lider PSD, a declarat duminică seara că Liviu Dragnea "ca de obicei" nu a înţeles mesajul transmis de români privind prezenţa masivă la alegerile europarlamentare şi la referendum.

"Mergem mai departe, Dragnea ca de obicei nu a înţeles mesjaul, trăieşte în lumea lui cu nişte oameni care s-au rupt de România. Trebuie să refacem în zona de centru - stânga o politică modernă care să înţeleagă cei 9 - 10 milioane de oameni care au venit la vot şi direcţia în care merge România", a declarat Victor Ponta.

Societatea românească vrea o schimbare, a declarat, duminică seara, după anunţarea rezultatelor exit-poll, preşedintele Pro România, Victor Ponta, susţinând că liderul social-democraţilor Liviu Dragnea "a îngropat" PSD şi ALDE.



"E clar că toată societatea românească vrea o schimbare. Noi suntem cei care am înţeles mai repede că domnul Dragnea ducea România într-o prăpastie. Vreau să vă reamintesc că PSD, în 2014, tot Corina Creţu pe primul loc, cu mine, am luat 37% din voturi şi PNL 14%. Acum iată că s-au schimbat lucrurile acestea. Faptul că Dragnea nu le-a înţeles şi clica lui de indivizi este doar un mesaj foarte clar pentru tot electoratul de centru şi de centru-stânga din România", a precizat Ponta.



El a susţinut că Liviu Dragnea este cel care "a îngropat" PSD şi ALDE şi şi-a exprimat speranţa ca Pro România să obţină, la numărătoarea voturilor, peste 5% şi să pornească reconstrucţia pe zona de centru-stânga.



Fostul premier a felicitat în acelaşi timp PNL şi USR "pentru rezultate şi pentru campanie".



"Dragnea a îngropat PSD, a îngropat ALDE, sper ca noi să scăpăm şi să facem peste 5% şi să fim cei care pornim reconstrucţia pe zona de centru-stânga. Pe zona de centru-dreapta - PNL, USR, vreau să îi felicit pentru rezultate şi pentru campanie. Pe zona de centru-stânga, PSD e îngropat şi cât va rămâne cu Dragnea se va duce doar în jos. ALDE - aţi văzut ce s-a întâmplat doar prin asocierea cu Dragnea şi cu PSD. Noi trebuia în această campanie să ne distanţăm şi mai tare, să nu mai spună lumea: sunteţi tot PSD-işti, vă întoarceţi la PSD. Cred că de acolo am pierdut multe voturi şi de acum încolo vom avea grijă să le recuperăm", a mai declarat liderul Pro România.