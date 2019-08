Victor Ponta face public discursul pe care îl pregătise pentru Congresul PSD. "Primisem invitaţie, acum, evident, nu mai e valabilă"

Victor Ponta face public, sâmbătă, discursul pe care îl pregătise pentru congresul PSD, la care acceptase iniţial să fie prezent. "Acum, evident, invitaţia nu mai e valabilă", transmite liderul ProRomânia.

Victor Ponta spune că a primit invitaţie la sfârşitul lunii iulie, în calitate de lider al Pro România, la Congresul PSD ( care fusese initial programat pe 3 August).

"Am acceptat, deşi cu anumite rezerve, invitaţia / acum, în mod evident, nu mai este valabilă invitaţia - merită însă ca mesajul pe care îl pregătisem să ajungă totuşi la membrii şi simpatizanţii PSD", scrie Victor Ponta.

În discursul pe care îl pregătise, Victor Ponta spunea că rămâne un om de stânga, un prieten al “poporului pesedist” şi că a învăţat încă din 2004 că "izolarea este o greşeală mortală".

"Am vazut in 2009 si in 2014 ca autosuficienta si aroganta duc la esec", le-ar mai fi spus el social-democraţilor, dacă ar fi venit la congres.

El avea pregătite şi trei sfaturi: să sprijine un nou guvern, cu un nou program de guvernare, cu oameni competenţi şi profesionişti, fără clientelă şi nepotism, să nu ia decizia pentru alegerile prezidenţiale pe baza unor orgolii si planuri personale pentru că ar fi "o greseala fatala" şi să nu refuze dialogul cu cei care sunt de aceeaşi parte a baricadei ideologice."

"Daca totusi va decideti sa guvernati in urmatoarele 15 luni cum au guvernat Nastase si Ponta ( sau chiar mai bine) aveti sprijinul meu si al majoritatii colegilor mei din ProRomania/ daca candidatul Stangii unite ii va reprezenta, va vorbi si ii va convinge pe cei 5.3 milioane care au votat in 2014 sa fie din nou alaturi de el eu si ProRomania o sa il sprijinim /

Daca insa nu vreti sa schimbati in mod real si radical ceea ce a fost pana in 27 Mai, daca pastrati PSD ul si Guvernarea “Dragnea” fara persoana “Dragnea” , daca respingeti cu aroganta sugestiile si criticile intemeiate - atunci nu poate exista nicio colaborare si niciun parteneriat intre noi - ramanem adversari politic - vom incerca noj ProRomania sa salvam ce poate fi salvat din Stanga Romaneasca ; dar, cel mai probabil, vom pierde toti !

Decizia este numai la dvs - si va apartine! Sper sa alegeti bine!", le-ar mai fi transmis Victor Ponta.