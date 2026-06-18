Fostul premier Victor Ponta a declarat joi la Digi24 că Guvernul propus de Adrian Veștea nu poate obține votul de învestitură fără sprijinul AUR și afirmă că partidele implicate în negocieri evită să recunoască această realitate. În același timp, deputatul a respins etichetele de partid extremist atribuite formațiunii conduse de George Simion și a declarat că are „respect și prietenie” pentru reprezentanții acesteia.

Întrebat de ce a scris într-o postare pe reșelele sociale că Adrian Veștea mai bine ar negocia cu AUR pentru voturile pentru învestirea noului Executiv, Victor Ponta a spus că s-a săturat de ipocrizie, fiind știut că „fără voturile clare asumate ale celor de la AUR”, Guvernul Veștea nu va trece de Parlament.

„Mă cunoașteți de foarte mult timp și știți că m-am săturat și eu de mult timp de ipocrizie, demagogie, propagandă. Nu, nu au voturi fără cei de la AUR, nici măcar pentru programarea votului. Am prezentat cu nume și prenume membrii birourilor permanente, reunite, cei care trebuie să facă calendarul. De altfel, am și văzut că nu a mai fost niciun vot în acest weekend. Nu am văzut să treacă Guvernul Veștea nici de birourile reunite, nici în plen, fără voturile clare asumate ale celor de la AUR. Știm toți chestia asta și recunosc că toată această ipocrizie de a spune stai așa că avem, ați spus foarte bine. Cei de la Grupul Unit pentru România l-am primit pe domnul Veștea, am vorbit, suntem mai degrabă înclinați să-l votăm. N-am luat încă decizia, că văd că n-a luat-o nici PSD-ul”, a spus Ponta.

El a subliniat că nu crede că va fi un vot luni în Parlament și a repetat că „nu au voturi fără cei de la AUR, nu au voturi nici în birourile permanente reunite ca să programeze dezbaterea și votarea guvernului, nici să treacă. Și atunci am spus în finalul postării mele, lăsați poveștile spuse la televizor, pe surse, ori îl sunați pe George Simion și vă înțelegeți și trece guvernul, ori nu veți avea voturi. Asta e opinia mea”.

Întrebat despre părerea sa despre partidul AUR, Victor Ponta a spus că are „o relație bună cu absolut toată lumea, mai puțin cu cei de la USR”.

„Am tot respectul și prietenia pentru toți cei care sunt votați, inclusiv pentru cei de la AUR. Eu nu cred deloc în poveștile cu putiniștii, alea sunt chestii de propagandă politică”, a spus Ponta, care a precizat că nu vede AUR ca pe un partid extremist.

„Singurul partid extremist din România este USR-ul”, a declarat Victor Ponta. Despre George Simion, acesta a spus că „este un om care a luat 5 milioane de voturi, a pierdut pe greșelile lui, dar a luat 5 milioane de voturi. De la români, nu le-a luat de la ruși”.

Editor : M.I.